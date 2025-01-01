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Вивальди. Времена года. Паганини. Кампанелла. Моцарт. Симфония №40
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вивальди. Времена года. Паганини. Кампанелла. Моцарт. Симфония №40

Вивальди. Времена года. Паганини. Кампанелла. Моцарт. Симфония №40

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Храме Христа Спасителя

11 октября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится незабываемый концерт под руководством художественного руководителя и главного дирижера Государственного Кремлевского Оркестра Константина Чудовского. В программе прозвучат шедевры трёх великих композиторов: А. Вивальди, Н. Паганини и В. А. Моцарта.

Программа вечера

Концерт откроет знаменитый цикл А. Вивальди «Времена года». Это произведение стало символом музыкального барокко благодаря своему образному наполнению и необычайному темпераменту. Каждая часть цикла передает атмосферу сезона, вызывая у слушателей яркие образы и эмоции.

Далее зрителей ожидает одно из самых известных произведений В. А. Моцарта — Симфония №40 соль минор, K.550. Эта симфония, написанная в 1786 году, поражает своей выразительностью и динамичностью. Узнаваемая тема главной партии с первых нот захватывает слушателей, унося их в мир музыкальных лабиринтов.

Завершит программу виртуозное исполнение Кампанеллы Н. Паганини. Это произведение, известное своей технической сложностью и искрящимся звучанием, обязательно оставит зрителей в восторге.

Не упустите возможность!

Приглашаем всех любителей классической музыки насладиться этим великолепным концертом в одном из самых красивых храмов Москвы. Уникальная атмосфера и выдающиеся произведения не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

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