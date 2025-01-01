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Вивальди. Времена года. Оркестр с роялем при свечах
Билеты от 2500₽
Киноафиша Вивальди. Времена года. Оркестр с роялем при свечах

Вивальди. Времена года. Оркестр с роялем при свечах

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Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Волшебство классической музыки в Зеленом театре ВДНХ

Приглашаем вас на уникальный концерт «Вивальди. Времена года», который пройдет в живописном Зеленом театре ВДНХ. В исполнении оркестра Olympic Orchestra прозвучат всемирно известные произведения величайших композиторов: Вивальди, Чайковского, Моцарта, Брамса, Массне, Бизе и Гарделя.

На этом незабываемом вечере вы окунетесь в чарующую атмосферу классической музыки, окруженные сотнями мерцающих свечей. Это будет настоящая путешествие во времени и пространстве, наполненное красотой, гармонией и теплом.

Программа концерта

В первом отделении оркестр исполнит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Во втором отделении вас ждут шедевры классической музыки от других великих композиторов. Это уникальная возможность не только услышать великолепные произведения, но и увидеть, как они исполняются вживую.

Ближе к музыке

Гости концерта займут места прямо на сцене рядом с музыкантами, что позволит вам быть в гуще событий и детально наблюдать за игрой артистов. Для вашего комфорта будут предоставлены пледы, чтобы вы могли наслаждаться музыкой в максимальном уюте.

Не упустите возможность стать частью этого особенного события! Подготовьтесь к вечеру, полному музыки, света и вдохновения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
22:30 от 2500 ₽
17 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2500 ₽
4 сентября
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

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