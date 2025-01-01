Вивальди Времена года. Новогодний концерт

Новогодний концерт в Лютеранской церкви Яани Кирик

Лютеранская церковь Яани Кирик приглашает вас на уютный новогодний концерт, который станет настоящим украшением праздника. В программе прозвучат известные произведения с абсолютным хитом – «Времена года» Антонио Вивальди.

Музыкальные шедевры

Помимо Вивальди, зрителей ожидает музыка Иоганна Штрауса и Петра Чайковского. Эти композиторы прославились своими великолепными мелодиями, которые создадут неповторимую атмосферу. В дополнение к этому, гости смогут насладиться рождественскими гимнами и колядками, наполняющими сердца радостью и теплотой.

Уютная атмосфера

Интерьеры церкви и мягкий свет свечей создадут идеальную обстановку для наслаждения классической музыкой. Этот концерт подойдёт как любителям классики, так и тем, кто хочет провести вечер в кругу близких, наслаждаясь новогодними мелодиями.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника в живописной атмосфере Лютеранской церкви Яани Кирик!