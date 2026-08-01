Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше

Музыкальный вечер на крыше с «Временами года» Вивальди

На крыше арт-пространства ZARENKOV GALLERY состоится концерт с исполнением цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Команда IMAYC открывает сезон летних концертов на этой необычной площадке, где выступят лучшие музыканты Санкт-Петербурга.

В программе — яркая интерпретация знаменитого цикла в исполнении AURUM квартета. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой под небом Петербурга, а также попробовать вкуснейший кофе и горячий шоколад от кафе-шоколатерии Amazing cacao.

Новая точка притяжения для искусства

ZARENKOV GALLERY открылась в 2022 году в историческом центре Санкт-Петербурга и стала идеальной локацией для концертов и выставок. Здесь искусство живописи, скульптуры и музыки объединяются, создавая уникальную атмосферу.

В концертах на крыше для вас исполнят популярную классику, зажигательный джаз, знаменитые рок-хиты и музыку из кинофильмов. Каждый найдет что-то по душе. Великолепные звуки, прекрасный вид на город и незабываемые летние вечера — что может быть лучше?

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — настоящее музыкальное чудо, подаренное нам блистательной эпохой барокко. Эта музыка, отличающаяся яркостью и образностью, покоряет сердца слушателей уже три столетия. В этот вечер AURUM квартет предложит вам свою интерпретацию знаменитого цикла.

«Времена года» над Петербургом — это великолепная музыка и вдохновляющий вечер!

В программе:

Антонио Вивальди (1678-1741)

«Времена года», цикл концертов для скрипки с оркестром (переложение для квартета)

Исполнители:

Ани Агаджанян, скрипка

Надежда Соболевская, скрипка

Константин Соболевский, альт

Кирилл Алтухов, виолончель

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета просим вас заблаговременно сохранить билеты в смартфоне или распечатать их.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.