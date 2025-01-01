Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше

6 и 14 июня в рамках уникального музыкального события в Петербурге прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Этот шедевр барочной эпохи уже три столетия покоряет сердца слушателей своей яркостью, виртуозностью и образностью.
В исполнении AURUM квартета вы услышите новую интерпретацию этого великолепного цикла. В программе:
Квартет AURUM составляют:
Количество мест на крыше ограничено – всего 100 билетов! Не упустите возможность насладиться музыкой под открытым небом. В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Откройте для себя магию барочной музыки и насладитесь незабываемым вечером в сердце Петербурга!