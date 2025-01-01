Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше

Концерт музыки Вивальди на крыше Zarenkov Gallery

6 и 14 июня в рамках уникального музыкального события в Петербурге прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Этот шедевр барочной эпохи уже три столетия покоряет сердца слушателей своей яркостью, виртуозностью и образностью.

Программа концерта

В исполнении AURUM квартета вы услышите новую интерпретацию этого великолепного цикла. В программе:

Антонио Вивальди (1678–1741) – «Времена года», цикл концертов для скрипки с оркестром (переложение для квартета)

Исполнители

Квартет AURUM составляют:

Ани Агаджанян – скрипка

– скрипка Надежда Соболевская – скрипка

– скрипка Константин Соболевский – альт

– альт Кирилл Алтухов – виолончель

Важно знать

Количество мест на крыше ограничено – всего 100 билетов! Не упустите возможность насладиться музыкой под открытым небом. В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Продолжительность и возрастное ограничение

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Откройте для себя магию барочной музыки и насладитесь незабываемым вечером в сердце Петербурга!