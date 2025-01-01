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Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше
Киноафиша Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше

Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Вивальди на крыше Zarenkov Gallery

6 и 14 июня в рамках уникального музыкального события в Петербурге прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Этот шедевр барочной эпохи уже три столетия покоряет сердца слушателей своей яркостью, виртуозностью и образностью.

Программа концерта

В исполнении AURUM квартета вы услышите новую интерпретацию этого великолепного цикла. В программе:

  • Антонио Вивальди (1678–1741) – «Времена года», цикл концертов для скрипки с оркестром (переложение для квартета)

Исполнители

Квартет AURUM составляют:

  • Ани Агаджанян – скрипка
  • Надежда Соболевская – скрипка
  • Константин Соболевский – альт
  • Кирилл Алтухов – виолончель

Важно знать

Количество мест на крыше ограничено – всего 100 билетов! Не упустите возможность насладиться музыкой под открытым небом. В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Продолжительность и возрастное ограничение

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Откройте для себя магию барочной музыки и насладитесь незабываемым вечером в сердце Петербурга!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
16:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽

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