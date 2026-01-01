"Вивальди. Времена года" концерт в Эрмитаже

Концерт шедевров классики в Эрмитаже

«Вивальди. Времена года» - это уникальный концерт, который представит знаменитые музыкальные произведения Антонио Вивальди в исполнении Российского ансамбля старинной музыки под руководством лауреата международных конкурсов Владимира Шуляковского (скрипка). Это событие станет важной вехой в культурной жизни города, объединив музыку, танец и театральное искусство.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт охватывает целую эпоху, воссоздавая атмосферу XVIII века на сцене. Особенно будет интересно любителям классической музыки и искусства барокко, а также тем, кто увлекается культурой и историей этого времени.

Место проведения — зал Эрмитажа

Концерты из цикла «Времена года» пройдут в одном из парадных залов Государственного Эрмитажа — Большом итальянском просвете. Это идеальная локация, которая добавит особую атмосферу слушания.

Исполнители

Российский ансамбль старинной музыки

Руководитель и солист — Владимир Шуляковский (скрипка)

Солистка — Заслуженная артистка России Виктория Евтодьева (сопрано)

Солист — Фёдор Шуляковский (блок-флейта)

О цикле «Времена года»

Цикл концертов «Времена года» ­ принадлежит к числу самых популярных произведений всех времён. Сами названия «Времена года» и имя Вивальди являются неразрывно связанными. Несмотря на то, что он написал множество других произведений, именно этот цикл выделяется своим новаторством и характерными чертами стиля композитора, включая удивительную чувствительность к различным музыкальным инструментам.

Неудивительно, что многие исследователи культуры эпохи барокко считают «Времена года» вершиной инструментальной музыки XVIII века. Это произведение оказало значительное влияние на развитие мирового музыкального искусства.

Что ещё услышите

Кроме известных концертов Вивальди, в программе прозвучат арии из его опер, которые стали золотым фондом мировой вокальной музыки, а также произведения из цикла «Гармоническое вдохновение» и блестящие партитуры для флейты.

Длительность концерта

Общий ход мероприятия составит 1 час 20 минут без антракта, и концерт будет интересен всем зрителям старше 6 лет.