Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вивальди "Времена года". Концерт-путешествие при свечах с песочной анимацией
Билеты от 1725₽
Киноафиша Вивальди "Времена года". Концерт-путешествие при свечах с песочной анимацией

Вивальди "Времена года". Концерт-путешествие при свечах с песочной анимацией

0+
Возраст 0+
Билеты от 1725₽

О концерте

Вивальди: Времена года — концерт для детей при свечах

Приглашаем вас на уникальное событие — детский концерт «Вивальди. Время года»! Это отличный способ познакомить ребенка с классической музыкой в оригинальном формате.

Концерт пройдет в волшебной атмосфере свечей и будет сопровождаться потрясающей песочной анимацией. Музыкальные произведения Антонио Вивальди, одного из самых известных композиторов, будут звучать в сопровождении красочных песочных картин, создаваемых талантливым художником прямо на глазах зрителей.

Увлекательное знакомство с классикой

На концерте дети узнают о жизни и творчестве Вивальди, о его поездках по Италии и о том, как композитор с помощью музыки передал различные явления природы — пение птиц, журчание воды и даже грозу. Через интерактивные элементы дети смогут не только наблюдать, но и участвовать в создании песочных картин, что сделает процесс еще более увлекательным.

Идеальный вариант для семейного досуга

Концерт предназначен для детей от 3 до 11 лет и их родителей. Это отличная возможность провести время вместе, наслаждаясь искусством и получая яркие впечатления, о которых все смогут поговорить. Исполнение музыки квартетом «Мелодион» гарантирует яркие и захватывающие моменты — то, что нужно, чтобы вызвать интерес к классической музыке у современных детей.

Не упустите шанс подарить своему ребенку незабываемые ощущения и провести культурный вечер всей семьей!

Купить билет на концерт Вивальди "Времена года". Концерт-путешествие при свечах с песочной анимацией

Помощь с билетами
Март
29 марта воскресенье
17:00
Геологический музей им. Вернадского Москва, Моховая, 11, стр. 11
от 1725 ₽

В ближайшие дни

Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
13 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
19 марта в 20:30 Сергеич
от 590 ₽
Стендап в темноте
18+
Юмор
Стендап в темноте
15 мая в 21:30 Джон Донн
от 1890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше