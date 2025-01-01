Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вивальди SUPER STAR
Билеты от 8000₽
Киноафиша Вивальди SUPER STAR

Спектакль Вивальди SUPER STAR

18+
Возраст 18+
Билеты от 8000₽

О спектакле

Вивальди: super star. Музыкальная премьера на сцене Особняка Смирнова

7 ноября в 20:00 зрители смогут увидеть уникальный спектакль «Вивальди: super star». Эта музыкальная постановка сочетает в себе элементы фантастики и оперы, приглашая зрителей в мир, где реальность и вымысел переплетаются в увлекательном сюжете.

Мир фантазий и реальности

Действие спектакля разворачивается одновременно в прошлом и настоящем, во сне и наяву. Границы реальности стираются, создавая новый опыт восприятия. Зрители окажутся на грани двух миров, где каждый миг — это новое открытие.

Музыка, которая изменит представление об опере

Спектакль включает виртуозные оперные арии, которые разрушают стереотипы о том, что опера — это лишь пафос и скука. Здесь каждый звук и каждое слово призваны донести жизненный путь великого композитора.

История великого композитора

«Вивальди: super star» представляет собой музыкальный байопик, который смело воссоздаёт и переосмысляет реальную биографию Антонио Вивальди. Современные художники интерпретируют его жизнь, наполняя её новым смыслом и энергией.

Главная роль — Семен Штейнберг

В главной роли спектакля выступает Семен Штейнберг, известный российский актер. Он окончил ВТУ им. Б. В. Щукина в 2005 году и на протяжении почти десяти лет служил в Московском драматическом театре им. А. Джигарханяна. С 2015 по 2022 год играл в театре «Гоголь-центр», участвуя в различных известных спектаклях, таких как «Палачи», «Петровы в гриппе» и «Кафка». Также его можно увидеть в фильмах, таких как «Вызов», и популярных сериалах, включая «Содержанки» и «Домашний арест».

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Купить билеты можно на сайте театра или в кассе Особняка Смирнова.

Купить билет на спектакль Вивальди SUPER STAR

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
20:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 8000 ₽
21 декабря воскресенье
20:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 8000 ₽
26 декабря пятница
19:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 8000 ₽

В ближайшие дни

Надя и Ося. История любви
16+
Драма
Надя и Ося. История любви
3 июня в 18:30 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Калина красная
16+
Премьера Драма
Калина красная
16 января в 19:00 Театр на Бронной
от 1000 ₽
Фиктивный брак (Homo Soveticus)
16+
Драма
Фиктивный брак (Homo Soveticus)
12 декабря в 20:00 МОСТ. Новая сцена
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше