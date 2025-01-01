Вивальди: super star. Музыкальная премьера на сцене Особняка Смирнова

7 ноября в 20:00 зрители смогут увидеть уникальный спектакль «Вивальди: super star». Эта музыкальная постановка сочетает в себе элементы фантастики и оперы, приглашая зрителей в мир, где реальность и вымысел переплетаются в увлекательном сюжете.

Мир фантазий и реальности

Действие спектакля разворачивается одновременно в прошлом и настоящем, во сне и наяву. Границы реальности стираются, создавая новый опыт восприятия. Зрители окажутся на грани двух миров, где каждый миг — это новое открытие.

Музыка, которая изменит представление об опере

Спектакль включает виртуозные оперные арии, которые разрушают стереотипы о том, что опера — это лишь пафос и скука. Здесь каждый звук и каждое слово призваны донести жизненный путь великого композитора.

История великого композитора

«Вивальди: super star» представляет собой музыкальный байопик, который смело воссоздаёт и переосмысляет реальную биографию Антонио Вивальди. Современные художники интерпретируют его жизнь, наполняя её новым смыслом и энергией.

Главная роль — Семен Штейнберг

В главной роли спектакля выступает Семен Штейнберг, известный российский актер. Он окончил ВТУ им. Б. В. Щукина в 2005 году и на протяжении почти десяти лет служил в Московском драматическом театре им. А. Джигарханяна. С 2015 по 2022 год играл в театре «Гоголь-центр», участвуя в различных известных спектаклях, таких как «Палачи», «Петровы в гриппе» и «Кафка». Также его можно увидеть в фильмах, таких как «Вызов», и популярных сериалах, включая «Содержанки» и «Домашний арест».

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Купить билеты можно на сайте театра или в кассе Особняка Смирнова.