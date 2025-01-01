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Вивальди при свечах
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Вивальди при свечах

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О концерте/спектакле

Волшебство музыки Вивальди от Amadeus Concerts в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность насладиться красивейшим концертом от Amadeus Concerts! В этот вечер на сцене соберутся только лучшие музыканты, чтобы создать уникальную атмосферу, полную магии и вдохновения.

Представьте себе: звучит великолепная музыка Антонио Вивальди при свете сотен свечей. Его произведения известны и любимы во всем мире, оставляя глубокий след в сердцах слушателей на протяжении веков. Вивальди — это не просто имя, это символ красоты, мощи, изысканности и выразительности, который делает его музыку бессмертной и актуальной во все времена.

Исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Вы сможете насладиться высоким уровнем исполнения и профессионализмом артистов.

Подробности

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Не упустите шанс погрузиться в мир величественной музыки Вивальди в исполнении выдающихся музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽

Фотографии

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