Вивальди при свечах

Волшебство музыки Вивальди от Amadeus Concerts в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность насладиться красивейшим концертом от Amadeus Concerts! В этот вечер на сцене соберутся только лучшие музыканты, чтобы создать уникальную атмосферу, полную магии и вдохновения.

Представьте себе: звучит великолепная музыка Антонио Вивальди при свете сотен свечей. Его произведения известны и любимы во всем мире, оставляя глубокий след в сердцах слушателей на протяжении веков. Вивальди — это не просто имя, это символ красоты, мощи, изысканности и выразительности, который делает его музыку бессмертной и актуальной во все времена.

Исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Вы сможете насладиться высоким уровнем исполнения и профессионализмом артистов.

Подробности

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Не упустите шанс погрузиться в мир величественной музыки Вивальди в исполнении выдающихся музыкантов!