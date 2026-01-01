Оповещения от Киноафиши
Вивальди. Оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте

Виртуозы разных эпох: В.А. Моцарт и А. Цфасман

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А. М. Каца) состоится концерт «Вивальди Оркестра». В программе — фрагменты из опер «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» Моцарта в аранжировках С. Безродной для струнного оркестра, клавесина, рояля и ударных. Также ожидаются сочинения А. Цфасмана, включая «Лирическую румбу», «Мне бесконечно жаль» и «Лирический вальс». Солисты концерта — Дмитрий Чеботарев, Денис Володин и Дарья Мартынова.

Занимательные факты о программе

Премьера программы приурочена к 270-летию В.А. Моцарта. В концерте прозвучат переработки его опер в версиях С. Безродной, которые добавили в репертуар «Вивальди Оркестра» после поиска исторических аранжировок. Например, «Волшебная флейта» была адаптирована самим Моцартом для струнного квартета незадолго до его смерти, тогда как аранжировка «Дон Жуана» была создана Й. Кюффнером в 1795 году, после ухода композитора.

Вторая часть программы

Вторая часть концерта приурочена к 120-летию со дня рождения А. Цфасмана. Услышите не только его популярные сочинения, такие как «Последний летний день» и «Последний луч», но и интересные истории из его жизни, что делает концерт особенно привлекательным для любителей джаза и классической музыки.

Не упустите возможность насладиться произведениями двух музыкальных гениев и открыть для себя новые грани их творчества!

Купить билет на концерт Вивальди. Оркестр

В других городах
Март
12 марта четверг
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1500 ₽

