Вивальди. Оркестр

Виртуозы разных эпох: В.А. Моцарт и А. Цфасман

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А. М. Каца) состоится концерт «Вивальди Оркестра». В программе — фрагменты из опер «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» Моцарта в аранжировках С. Безродной для струнного оркестра, клавесина, рояля и ударных. Также ожидаются сочинения А. Цфасмана, включая «Лирическую румбу», «Мне бесконечно жаль» и «Лирический вальс». Солисты концерта — Дмитрий Чеботарев, Денис Володин и Дарья Мартынова.

Занимательные факты о программе

Премьера программы приурочена к 270-летию В.А. Моцарта. В концерте прозвучат переработки его опер в версиях С. Безродной, которые добавили в репертуар «Вивальди Оркестра» после поиска исторических аранжировок. Например, «Волшебная флейта» была адаптирована самим Моцартом для струнного квартета незадолго до его смерти, тогда как аранжировка «Дон Жуана» была создана Й. Кюффнером в 1795 году, после ухода композитора.

Вторая часть программы

Вторая часть концерта приурочена к 120-летию со дня рождения А. Цфасмана. Услышите не только его популярные сочинения, такие как «Последний летний день» и «Последний луч», но и интересные истории из его жизни, что делает концерт особенно привлекательным для любителей джаза и классической музыки.

Не упустите возможность насладиться произведениями двух музыкальных гениев и открыть для себя новые грани их творчества!