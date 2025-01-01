Светотени любви: новый концерт Вивальди-оркестра

Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» приглашает зрителей на новую эксклюзивную программу «Светотени любви: музыка и слово», под руководством Народной артистки России Светланы Безродной.

О программе

В основе этой просветительской программы лежат письма великих поэтов, писателей, музыкантов и актеров, адресованные своим любимым. Каждое из этих любовных посланий стало источником вдохновения для художников, покорявших новые творческие вершины. Здесь прозвучат фрагменты писем таких мастеров, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Антон Чехов, Иван Бунин, Генрих Нейгауз и многих других.

Уникальное сочетание этих написанных слов с музыкальными произведениями Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, Нино Рота и Астора Пьяццоллы позволит современному зрителю соприкоснуться с эталонами высокой любви, которые, к сожалению, растворяются в суете повседневной жизни.

Театрализованный концерт

Некоторые номера программы будут носить театрализованный характер, что добавит яркости и эмоциональности выступлению. В роли ведущего концерта выступит Ростислав Черный, а солистами «Вивальди-оркестра» станут Денис Володин и Дмитрий Чеботарев.

Во время концерта ведущий поделится увлекательными фактами о создании различных музыкальных произведений и жизни их авторов. Эта информация не только развлечет, но и значительно расширит представления слушателей о мировом музыкальном наследии, включая академическую классику, джаз и музыку танцевальных оркестров.

Обратите внимание: в программе возможны изменения.