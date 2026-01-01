Вивальди. Оркестр (Академгородок)

Музыка двух гениальных композиторов в Академгородке

В Новосибирском Доме ученых СО РАН выступит ВИВАЛЬДИ ОРКЕСТР с уникальной программой, посвященной двум великим музыкантам — В.А. Моцарту и А. Цфасману. Зрители смогут насладиться фрагментами из опер «Дон Жуан» и «Волшебная флейта», а также джазовыми композициями Цфасмана.

Моцарт в новых интерпретациях

Программа открывается произведениями Моцарта в аранжировках С. Безродной для струнного оркестра, клавесина, рояля и ударных. Эти уникальные версии были адаптированы после того, как лидер оркестра обнаружил в архиве переложение «Волшебной флейты», выполненное самим композитором в последние дни его жизни. Также в программу входит переложение «Дон Жуана», созданное Й. Кюффнером в 1795 году. Зрителям будут представлены не только музыкальные произведения, но и воспоминания современников о концертах великого композитора.

Юбилей А. Цфасмана

Вторая часть концерта приурочена к 120-летию со дня рождения А. Цфасмана — пионера отечественного джаза. В исполнении солистов Дмитрия Чеботарева, Дениса Волгина и Дарьи Мартыновой прозвучат такие известные композиции, как «Лирическая румба», «Мне бесконечно жаль», «Лирический вальс», «Последний летний день» и «Последний луч».

Концерт будет интересен не только любителям классической музыки, но и тем, кто ценит джаз и увлечён историей музыкальных жанров. Это прекрасная возможность насладиться шедеврами разных эпох и узнать больше о жизни и творчестве великих композиторов.