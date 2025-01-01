Вивальди и Паганини: триумф виртуозов

Великолепие итальянской музыкальной традиции в Музее Скрябина

Приглашаем вас на уникальный концерт, который объединит две яркие стороны итальянской музыкальной традиции — утонченную живописность Антонио Вивальди и вдохновенную дерзость Никколо Паганини. Слушатели смогут насладиться богатством красок барочной эпохи в знаменитых концертах из цикла «Времена года», а также погрузиться в многообразие жанров творчества Паганини.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения:

А. Вивальди. Концерты «Лето» и «Осень» из цикла «Времена года»

И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты ре мажор

И. С. Бах. Ave Maria

И. С. Бах. Концерт ля минор для скрипки, I часть

Н. Паганини. Кантабиле

Н. Паганини. Вариации на тему Дж. Россини «Моисей в Египте»

Н. Паганини. Кампанелла

Н. Паганини. Каприс №9 «Охота»

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

Слушателей порадуют лауреаты международных конкурсов:

Марина Шиганова (скрипка)

Ирина Нефёдова (фортепиано)

Илья Самсонов (виолончель)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Место проведения — зал Мемориального музея А.Н. Скрябина, расположенный по адресу: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам открыт с 16:30.

Важно! Места с 1 по 17 на балконе имеют ограниченную зону видимости.