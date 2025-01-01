Вивальди и Паганини: триумф виртуозов

Приглашаем вас на уникальный концерт, который объединит две яркие стороны итальянской музыкальной традиции — утонченную живописность Антонио Вивальди и вдохновенную дерзость Никколо Паганини. Слушатели смогут насладиться богатством красок барочной эпохи в знаменитых концертах из цикла «Времена года», а также погрузиться в многообразие жанров творчества Паганини.
В программе прозвучат произведения:
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Слушателей порадуют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Место проведения — зал Мемориального музея А.Н. Скрябина, расположенный по адресу: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам открыт с 16:30.
Важно! Места с 1 по 17 на балконе имеют ограниченную зону видимости.