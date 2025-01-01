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Вивальди и Бах: «Времена года» и органные шедевры
Билеты от 1400₽
Киноафиша Вивальди и Бах: «Времена года» и органные шедевры

Вивальди и Бах: «Времена года» и органные шедевры

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Барокко в соборе с Даниэлем Сальвадором и Московским струнным оркестром

Исполнители:

  • Даниэль Сальвадор — титулярный органист Папской базилики Св. Михаила в Мадриде
  • Константин Казначеев — лауреат международных конкурсов, скрипка
  • Московский струнный оркестр под руководством Константина Казначеева

Описание концерта

Цикл концертов Антонио Вивальди «Времена года» давно стал символом Италии, как венецианские каналы, римский Колизей и Пизанская башня. Точно так же органная музыка Иоганна Себастьяна Баха стала синонимом самого слова «орган», воплощая величие этого инструмента. В этом концерте шедевры двух гениев барокко звучат в уникальной атмосфере и акустике собора, сопровождаясь масштабной проекцией.

Антонио Вивальди: Времена года

Среди более 500 инструментальных концертов Вивальди «Времена года» выделяются особняком. Эти произведения были изданы почти сразу после написания и завоевали огромную популярность по всей Европе. Сегодня «Времена года» можно услышать в каждой церкви Венеции, и они продолжают восхищать слушателей по всему миру.

Вивальди создал музыкальные зарисовки с натуры, отражая яркие моменты природы: летнюю грозу, праздник урожая, охоту с гончими псами и катание на коньках. Эти произведения не только иллюстрируют природные явления, но и демонстрируют виртуозность исполнителей, а также неисчерпаемые выразительные возможности скрипки.

Иоганн Себастьян Бах: Токката и фуга ре минор

В этом концерте также прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, в том числе знаменитая Токката и фуга ре минор. На уникальном органе собора, построенном в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer и восстановленном в начале 2000-х годов, титулярный органист Даниэль Сальвадор исполнит эти произведения, показывая всю мощь и величие органа.

Орган собора

Орган, на котором будет исполняться музыка, является историческим инструментом. Построенный в конце XIX века, он сохранил свою оригинальную механику и стал неотъемлемой частью атмосферы собора.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 1400 ₽

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