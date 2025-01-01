Меню
Вивальди и Бах. Времена года и органные шедевры
Киноафиша Вивальди и Бах. Времена года и органные шедевры

Вивальди и Бах. Времена года и органные шедевры

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир барокко: музыкальные шедевры

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный барочным шедеврам. Вы услышите произведения, которые стали символами популярной классики и покорили сердца зрителей по всему миру.

Эпоха барокко: звук и цвет

Барокко — это причудливая и многогранная эпоха, которая оставила незабываемый след в искусстве с конца XVI века до середины XVIII века. Этот период охватывает приблизительно 150 лет и завершается со смертью великого Иоганна Себастьяна Баха в 1750 году.

Наследие великих композиторов

Бах, гигант эпохи барокко, оказал неоценимое влияние на музыкальное искусство. Он изучал наследие других композиторов, в частности, великого венецианца Антонио Вивальди, который подарил миру такие шедевры, как Четыре времени года. Это произведение стало "визитной карточкой" музыкального барокко и вдохновением для многих композиторов на протяжении веков.

Вивальди: гений своего времени

Антонио Вивальди — выдающийся скрипач, педагог и композитор, который утвердил 3-частную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста, став основоположником стиля concerto grosso. Его музицирование и импровизационные навыки сделали его одним из самых любимых композиторов своего времени.

Не упустите возможность погрузиться в волшебство барочной музыки и насладиться талантами величайших композиторов этой эпохи. Мы уверены, что этот вечер станет незабываемым опытом для всех любителей классической музыки!

Октябрь
20 октября понедельник
21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

