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Билеты от 800₽
Киноафиша Вивальди. Глория и Гименей. Musica Viva, дирижёр - А. Рудин

Вивальди. Глория и Гименей. Musica Viva, дирижёр - А. Рудин

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

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14 сентября в 11:00 Московский театр кукол. Камерная сцена
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