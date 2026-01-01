Viva trumpet: классика vs джаз

Концерт в Новосибирской филармонии: классика и джаз на одной сцене
В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится концерт абонемента № 10 «Четыре встречи с важным». В программе — премьера в России концерта Моралеса для трубы до мажор, а также произведения выдающихся композиторов – Пьяццоллы, Шайхутдинова, Фролова, Боллинга, Мартинсона, Сайдашева, Уильямса, Дэвиса и Эйленкрига.
Филармонический камерный оркестр под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко выступит вместе с известными трубачами Кириллом Солдатовым и Вадимом Эйленкригом. Этот концерт понравится как любителям классической музыки, так и джаза.
Программа концерта
- Моралес. Концерт для трубы До мажор (Премьера в России)
- Пьяццолла. Танго «Мелодия в ля миноре»
- Шайхутдинов. «Поезд. Рождение Гения» (Памяти Рудольфа Нуреева)
- Фролов. Дивертисмент для двух скрипок
- Боллинг. Vespérale из Toot Suite для трубы и джазового трио (переложение для трубы и камерного оркестра)
- Мартинсон. «Свободный полет»
- Сайдашев. «Адриатическое море» для трубы с оркестром
- Уильямс. Basin Street Blues
- Дэвис. Blue in Green
- Эйленкриг. Ilashkin Blues
- Lullaby for Leia
- Скетч № 2 для двух труб с оркестром
- Роджерс. My Favorite Things для трубы с оркестром
Исполнители
- Кирилл Солдатов, труба (Москва)
- Вадим Эйленкриг, труба (Москва)
- Дирижёр — Арсентий Ткаченко
Не упустите возможность насладиться великолепной игрой музыкантов и погрузитесь в мир удивительных звуков!