Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Viva trumpet: классика vs джаз
Киноафиша Viva trumpet: классика vs джаз

Viva trumpet: классика vs джаз

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт в Новосибирской филармонии: классика и джаз на одной сцене

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится концерт абонемента № 10 «Четыре встречи с важным». В программе — премьера в России концерта Моралеса для трубы до мажор, а также произведения выдающихся композиторов – Пьяццоллы, Шайхутдинова, Фролова, Боллинга, Мартинсона, Сайдашева, Уильямса, Дэвиса и Эйленкрига.

Филармонический камерный оркестр под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко выступит вместе с известными трубачами Кириллом Солдатовым и Вадимом Эйленкригом. Этот концерт понравится как любителям классической музыки, так и джаза.

Программа концерта

  • Моралес. Концерт для трубы До мажор (Премьера в России)
  • Пьяццолла. Танго «Мелодия в ля миноре»
  • Шайхутдинов. «Поезд. Рождение Гения» (Памяти Рудольфа Нуреева)
  • Фролов. Дивертисмент для двух скрипок
  • Боллинг. Vespérale из Toot Suite для трубы и джазового трио (переложение для трубы и камерного оркестра)
  • Мартинсон. «Свободный полет»
  • Сайдашев. «Адриатическое море» для трубы с оркестром
  • Уильямс. Basin Street Blues
  • Дэвис. Blue in Green
  • Эйленкриг. Ilashkin Blues
  • Lullaby for Leia
  • Скетч № 2 для двух труб с оркестром
  • Роджерс. My Favorite Things для трубы с оркестром

Исполнители

  • Кирилл Солдатов, труба (Москва)
  • Вадим Эйленкриг, труба (Москва)
  • Дирижёр — Арсентий Ткаченко

Не упустите возможность насладиться великолепной игрой музыкантов и погрузитесь в мир удивительных звуков! 

Купить билет на концерт Viva trumpet: классика vs джаз

Помощь с билетами
В других городах
Март
13 марта пятница
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
7 марта в 19:30 Nebar. Novosibirsk
от 990 ₽
Краса России
12+
Классическая музыка
Краса России
12 марта в 19:00 Новосибирская филармония
от 400 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
19 марта в 20:00 Сплетни by Anna Asti
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше