Viva trumpet: классика vs джаз

Концерт в Новосибирской филармонии: классика и джаз на одной сцене

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится концерт абонемента № 10 «Четыре встречи с важным». В программе — премьера в России концерта Моралеса для трубы до мажор, а также произведения выдающихся композиторов – Пьяццоллы, Шайхутдинова, Фролова, Боллинга, Мартинсона, Сайдашева, Уильямса, Дэвиса и Эйленкрига.

Филармонический камерный оркестр под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко выступит вместе с известными трубачами Кириллом Солдатовым и Вадимом Эйленкригом. Этот концерт понравится как любителям классической музыки, так и джаза.

Программа концерта

Моралес. Концерт для трубы До мажор (Премьера в России)

Пьяццолла. Танго «Мелодия в ля миноре»

Шайхутдинов. «Поезд. Рождение Гения» (Памяти Рудольфа Нуреева)

Фролов. Дивертисмент для двух скрипок

Боллинг. Vespérale из Toot Suite для трубы и джазового трио (переложение для трубы и камерного оркестра)

Мартинсон. «Свободный полет»

Сайдашев. «Адриатическое море» для трубы с оркестром

Уильямс. Basin Street Blues

Дэвис. Blue in Green

Эйленкриг. Ilashkin Blues

Lullaby for Leia

Скетч № 2 для двух труб с оркестром

Роджерс. My Favorite Things для трубы с оркестром

Исполнители

Кирилл Солдатов, труба (Москва)

Вадим Эйленкриг, труба (Москва)

Дирижёр — Арсентий Ткаченко

Не упустите возможность насладиться великолепной игрой музыкантов и погрузитесь в мир удивительных звуков!