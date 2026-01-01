Оповещения от Киноафиши
Вива Оперетта
Вива Оперетта

Вива Оперетта

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте

Весенний музыкальный праздник в Мальтийской капелле

Почувствуйте дыхание наступающей весны под чарующие мелодии Имре Кальмана, Франца Легара и Иоганна Штрауса! 8 марта, в самый женственный и яркий праздник, в стенах величественной Мальтийской капеллы прозвучит гимн красоте, любви и радости жизни.

Фейерверк остроумия и искромётная музыка сделают этот вечер незабываемым. Оперетта — это цепь сменяющих друг друга улыбок, интриг и недоразумений, которая неизбежно ведёт к счастливому финалу. В лёгкости и непринуждённости, страстности и нежности — вся магия «маленькой», но неотразимой оперы. Красоту и изящество на сцене воплотят героини оперетт Кальмана, Штрауса и Легара. Их бессмертные произведения — это и есть сама весна, заключённая в музыке.

Звёздный состав исполнителей

Блеск оперетты обеспечен звёздным составом исполнителей — лауреатов международных конкурсов:

  • Софья Некрасова (сопрано) — солистка театра «Санктъ-Петербургъопера», обладательница голоса, в котором кристальная чистота сочетается с драматическим темпераментом;
  • Александр Чурсин (тенор) — солист музыкального театра, чьё мощное и харизматичное исполнение покоряет публику с первых звуков;
  • Лия Зоричева (скрипка) — участница проектов Культурного центра Елены Образцовой. Её скрипка запоёт, засмеётся и заплачет, передавая все оттенки эмоций;
  • Мария Чернова (фортепиано) — концертмейстер Культурного центра Елены Образцовой, не просто аккомпаниатор, а пианист-виртуоз, зажигающий сердца.

Купить билет на концерт Вива Оперетта

Март
8 марта воскресенье
14:00
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д

