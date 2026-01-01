Вива Оперетта

Весенний музыкальный праздник в Мальтийской капелле

Почувствуйте дыхание наступающей весны под чарующие мелодии Имре Кальмана, Франца Легара и Иоганна Штрауса! 8 марта, в самый женственный и яркий праздник, в стенах величественной Мальтийской капеллы прозвучит гимн красоте, любви и радости жизни.

Фейерверк остроумия и искромётная музыка сделают этот вечер незабываемым. Оперетта — это цепь сменяющих друг друга улыбок, интриг и недоразумений, которая неизбежно ведёт к счастливому финалу. В лёгкости и непринуждённости, страстности и нежности — вся магия «маленькой», но неотразимой оперы. Красоту и изящество на сцене воплотят героини оперетт Кальмана, Штрауса и Легара. Их бессмертные произведения — это и есть сама весна, заключённая в музыке.

Звёздный состав исполнителей

Блеск оперетты обеспечен звёздным составом исполнителей — лауреатов международных конкурсов: