Viva, Гендель
6+
О концерте

Концерт музыки Генделя в Мариинском театре

Мариинский театр приглашает ценителей классической музыки на концерт «Viva, Гендель», посвященный выдающемуся композитору барочной эпохи Георгу Фридриху Генделю. На сцене выступят талантливые исполнители:

  • Марина Техтелёва (сопрано)
  • Цветана Омельчук (меццо-сопрано)
  • Геворг Григорян (бас)

Под управлением дирижера Ларисы Габитовой симфонический оркестр Мариинского театра исполнит популярные арии и музыкальные фрагменты из опер, ораторий и духовных произведений Генделя.

Программа вечера

В программе концерта будут представлены различные арии, среди которых:

  • Ария Эмиры (Sia ch'io mai vi possa) из оперы «Сирой»
  • Ария Матильды (Ah! tu non sai) из оперы «Оттон»
  • Ария Оронта (Finchè lo strale) из оперы «Флоридант»
  • Ария Адмета (Cangio d'aspetto) из оперы «Адмет»
  • Ария Альмирены (Lascia ch’io pianga) из оперы «Ринальдо»
  • Ария Ринальдо (Cara sposa) из оперы «Ринальдо»
  • Ария (Dignare o Domine) из Деттингенского Te Deum, HWV 283
  • Ария Ксеркса (Ombra mai fu) из оперы «Ксеркс»
  • Ария Руджеро (Verdi prati) из оперы «Альцина»
  • Ария Красоты (Un pensiero nemico di pace) из оратории «Триумф Времени и Разочарования»
  • Ария Иолы из оратории «Геракл»
  • Ария Клеопатры (Da tempeste il legno) из оперы «Юлий Цезарь»
  • Ария из оперы «Альцина»
  • Ария баса из оратории «Мессия»
  • Ария Лесба из оперы «Агриппина»
  • Ария Арганта из оперы «Ринальдо»
  • Ария Зороастра из оперы «Орландо»
  • Ария Клавдия из оперы «Агриппина»

О композиторе

Георг Фридрих Гендель известен своей успешной карьерой, которая выделялась среди его современников. Он стал любимцем не только немецких, но и итальянских, английских правителей. Гендель создал более сорока опер, вдохновленных историческими, мифологическими и сказочными сюжетами. Каждое произведение пронизано величественными мелодиями и страстью, которые завораживают слушателей на протяжении веков.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Генделя под управлением маститых исполнителей. Ждем вас на концерте!

В других городах
Март
28 марта суббота
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Лэтин джаз
12+
Джаз
Лэтин джаз
23 апреля в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1600 ₽
Орган в Планетарии. Белые ночи
0+
Классическая музыка
Орган в Планетарии. Белые ночи
28 мая в 21:00 Планетарий 1
от 2000 ₽
У истоков джаза
12+
Классическая музыка
У истоков джаза
4 апреля в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
