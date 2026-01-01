Концерт музыки Генделя в Мариинском театре

Мариинский театр приглашает ценителей классической музыки на концерт «Viva, Гендель», посвященный выдающемуся композитору барочной эпохи Георгу Фридриху Генделю. На сцене выступят талантливые исполнители:

Марина Техтелёва (сопрано)

Цветана Омельчук (меццо-сопрано)

Геворг Григорян (бас)

Под управлением дирижера Ларисы Габитовой симфонический оркестр Мариинского театра исполнит популярные арии и музыкальные фрагменты из опер, ораторий и духовных произведений Генделя.

Программа вечера

В программе концерта будут представлены различные арии, среди которых:

Ария Эмиры (Sia ch'io mai vi possa) из оперы «Сирой»

Ария Матильды (Ah! tu non sai) из оперы «Оттон»

Ария Оронта (Finchè lo strale) из оперы «Флоридант»

Ария Адмета (Cangio d'aspetto) из оперы «Адмет»

Ария Альмирены (Lascia ch’io pianga) из оперы «Ринальдо»

Ария Ринальдо (Cara sposa) из оперы «Ринальдо»

Ария (Dignare o Domine) из Деттингенского Te Deum, HWV 283

Ария Ксеркса (Ombra mai fu) из оперы «Ксеркс»

Ария Руджеро (Verdi prati) из оперы «Альцина»

Ария Красоты (Un pensiero nemico di pace) из оратории «Триумф Времени и Разочарования»

Ария Иолы из оратории «Геракл»

Ария Клеопатры (Da tempeste il legno) из оперы «Юлий Цезарь»

Ария из оперы «Альцина»

Ария баса из оратории «Мессия»

Ария Лесба из оперы «Агриппина»

Ария Арганта из оперы «Ринальдо»

Ария Зороастра из оперы «Орландо»

Ария Клавдия из оперы «Агриппина»

О композиторе

Георг Фридрих Гендель известен своей успешной карьерой, которая выделялась среди его современников. Он стал любимцем не только немецких, но и итальянских, английских правителей. Гендель создал более сорока опер, вдохновленных историческими, мифологическими и сказочными сюжетами. Каждое произведение пронизано величественными мелодиями и страстью, которые завораживают слушателей на протяжении веков.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Генделя под управлением маститых исполнителей. Ждем вас на концерте!