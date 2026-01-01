Вива-Дива!

Музыкальный вечер с Ниной Шацкой в «Колизее»

8 сентября в концертном зале «Колизей» состоится вечер, который обещает стать настоящим праздником музыки и чувства. На сцене выступит заслуженная артистка России Нина Шацкая в сопровождении квартета Оксаны Петриченко.

Её голос — это тонкая грань между романсом и джазом, классикой и импровизацией. В союзе с утончённым звучанием квартета, под управлением Оксаны Петриченко, создается уникальное музыкальное пространство. Здесь каждый тембр и каждый аккорд поддерживают и обрамляют лирический мир Нины Шацкой.

В программе вечера прозвучат романсы, джазовые импровизации и лирические песни, которые наполняют каждое выступление Нины теплом и искренностью. Зрителей ожидают проникновенные мелодии Раймонда Паулса, стихи Марини Цветаевой и Анны Ахматовой, а также легендарные шлягеры из репертуара Клавдии Шульженко и Муслима Магомаева. Не упустите возможность стать свидетелями авторских премьер, которые откроют новые грани творчества этой талантливой артистки.