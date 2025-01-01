Витторио Григоло. Фрэнк Синатра. My Way

Премьера программы «Фрэнк Синатра. My Way» с Витторио Григоло

Культурно-просветительский центр «Альянс» с радостью анонсирует петербургскую премьеру программы «Фрэнк Синатра. My Way» в исполнении всемирно известного итальянского тенора, лауреата премии «Грэмми» Витторио Григоло. Масштабный концерт пройдет на сцене концертного зала «Лахта Холл», и ожидается, что он станет настоящим праздником для ценителей музыки.

История Витторио Григоло

Путь Витторио Григоло — это вдохновляющая история, начавшаяся в хоре Сикстинской капеллы. Более 30 лет артист радует зрителей на главных оперных сценах мира. Его дебют состоялся в 13 лет на сцене Римской оперы, где он исполнил партию Пастушка в опере «Тоска». В 18 лет Григоло уже стал одним из солистов Венской оперы, а сегодня его голос звучит в лучших залах от Ла Скала и Ковент-Гарден до Метрополитен-оперы.

Новый проект: оригинальное сочетание стилей

Программа «My Way» — это уникальное соединение оперной мощи с камерной глубиной джазовых стандартов Фрэнка Синатры. Витторио исполнит около двадцати произведений из репертуара великого американского артиста, включая такие хиты, как «My Way» и «Fly Me To The Moon». Каждая композиция прозвучит в оригинальной симфонической обработке маэстро Демо Морселли из Италии, что сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Культурное значение

Российская премьера программы в Казани станет важным событием в культурной жизни города. Это встреча двух музыкальных вселенных — оперы и джаза, каждая из которых является символом своей эпохи. Ожидается, что концерт оставит яркие впечатления и привлечет внимание широкой аудитории.