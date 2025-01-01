Меню
Витторио Григоло. Фрэнк Синатра. My Way
Киноафиша Витторио Григоло. Фрэнк Синатра. My Way

Витторио Григоло. Фрэнк Синатра. My Way

12+
Возраст 12+

О концерте

Премьера программы: «Фрэнк Синатра. My Way» с Витторио Григоло

Культурно-просветительский центр «Альянс» рад представить премьеру программы «Фрэнк Синатра. My Way» с участием всемирно известного итальянского тенора, лауреата премии «Грэмми» Витторио Григоло. Масштабный концерт состоится в концертном зале «Лахта Холл».

Следуя лучшим традициям

Проект уже был тепло встречен на Международном музыкальном фестивале в Равелло и в Опере Монте-Карло. Теперь он готов покорить сердца зрителей Северной столицы.

История Витторио Григоло

Витторио Григоло — это имя известно на главных оперных сценах мира. Его путь начался в хоре Сикстинской капеллы, с дебюта в 13 лет в Римской опере. Уже в 18 лет он стал солистом Венской оперы, и с тех пор его голос звучит в лучших залах от Ла Скала до Метрополитен-оперы.

О программе

Уникальный опыт Григоло сочетается с богатыми музыкальными традициями. Программа объединяет оперную мощь его голоса с камерной глубиной джазовых стандартов Синатры. Витторио исполнит около двадцати произведений, включая знаменитые «My Way» и «Fly Me To The Moon», в авторской симфонической обработке маэстро Демо Морселли из Италии.

Новая интерпретация классики

Григоло предлагает оригинальную интерпретацию бессмертных хитов Фрэнка Синатры. Его выступление станет живым воплощением легендарного наследия, соединяющим оперное величие с джазовой импровизацией. Эта встреча двух музыкальных вселенных обещает стать важным событием в культурной жизни города.

Купить билет на концерт Витторио Григоло. Фрэнк Синатра. My Way

В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 2500 ₽

