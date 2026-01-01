Оповещения от Киноафиши
Витас
Витас

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Витаса в вашем городе

Витас — обладатель уникального голоса с феноменальным диапазоном 5-6 октав. Его творчество пробуждает самые разные эмоции — от восхищения до трепета. Звуки артиста контрастируют между бездушной техникой и живым чувством, что делает каждый его концерт особенным.

Эта встреча с искусством станет не просто концертом, а настоящим эпичным событием! Витас — феномен и легенда, который создал собственную мифологию, оставаясь загадкой для всего мира. Его голос — это не просто вокал, а целый звуковой ландшафт, наполненный атмосферой и эмоциями, заключенными в чистейшую вибрацию.

Сегодня творчество Витаса можно сравнить с эмоциональной аномалией. Оно требует особого восприятия, не всегда укладываясь в категории «нравится/не нравится». Музыка вызывает ностальгию по неизвестным мирам и восторг перед безграничными возможностями человеческого голоса.

Голос Витаса существует на своей орбите, одаривая слушателей уникальной магией контраста. Это явление, которое хочется слышать снова и снова. Присоединяйтесь к другим любителям необычного исполнительского мастерства, чтобы насладиться незабываемым звуковым опытом!

Купить билет на концерт Витас

В других городах
Апрель
6 апреля понедельник
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 1800 ₽
7 апреля вторник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 1800 ₽

