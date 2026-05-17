Витамин клуб. 10 лет спустя

6+
О концерте

Юмористический проект на армянском языке в Сочи

В концертном зале «Фестивальный» состоится уникальный концерт армянского юмористического проекта Витамин Клуб. В программе — новые номера от участников в полном составе: Гарик Папоян, Ваче Товмасян, Роберт Мартиросян, Арам MP3, Армуш, Арман Саркисян, Тигран Геворгян, Чаренц, Бони и Понч.

Проект зарекомендовал себя благодаря своим крылатым фразам и незабываемым образам, и это мероприятие станет настоящим подарком для поклонников армянского юмора. Концерт пройдет на армянском языке и обещает качественные выступления, которые не оставят равнодушными зрителей.

Побудительные причины не пропустить

После 10-летнего перерыва проект возвращается с новой программой и всего на один концерт! Это не только возможность насладиться юмором, но и шанс увидеть в одном шоу лучших представителей комедийного жанра среди армян.

Концерт Витамин Клуб — это идеальный выбор для тех, кто ценит искренний смех и яркие выступления. Билеты на их концерты раскупаются мгновенно, и это подтверждение их популярности.

Не упустите возможность получить свой заряд положительных эмоций на этом уникальном событии!

Октябрь
1 октября четверг
19:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 2000 ₽

