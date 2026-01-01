Оповещения от Киноафиши
Виталий Вертоградов. Как увидеть невидимое: экспериментальное подтверждение существования чёрных дыр
О выставке

Лекция Виталия Вертоградова о космосе 

Приглашаем на лекцию Виталия Вертоградова, в ходе которой мы узнаем о чёрных дырах — загадочных объектах, ставших темой научного обсуждения лишь благодаря последним достижениям в астрономии.

Что такое чёрные дыры?

Чёрные дыры долгое время существовали только в теории. Однако в 2019 году коллаборация Event Horizon Telescope впервые запечатлела тень чёрной дыры, что окончательно утвердило их научный статус. В лекции Виталий проанализирует эволюцию знаний о чёрных дырах, начиная с первых рентгеновских открытий и системы Лебедь X-1 до современных изображений центра нашей Галактики.

Темы обсуждения

Зрители узнают, какие другие объекты могут обладать тенью, а также простым языком будут объяснены ключевые аспекты, такие как:

  • Концепция чёрной дыры и её необычные эффекты
  • Различия между невращающимися и вращающимися чёрными дырами
  • Экспериментальные подтверждения их существования

Кто ведёт лекцию?

Виталий Вертоградов — кандидат физико-математических наук и ведущий научный сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена. Его исследования охватывают теорию гравитации, динамические чёрные дыры и процессы их формирования. Специалист будет уделять внимание тому, каким образом наблюдаемые характеристики коллапсирующей звезды могут содержать информацию о внутренней структуре чёрной дыры.

Не упустите возможность узнать больше о загадочных чёрных дырах и стать свидетелем открытия тайн, скрытых в темноте космоса!

Купить билет на выставка Виталий Вертоградов. Как увидеть невидимое: экспериментальное подтверждение существования чёрных дыр

Март
22 марта воскресенье
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1500 ₽

