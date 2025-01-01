Меню
Виталий Вертоградов. Черная дыра: от рождения до полного исчезновения
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лекция Виталия Вертоградова: «Чёрная дыра: от рождения до полного исчезновения»

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир самых загадочных объектов Вселенной — чёрных дыр. На лекции вы получите ответы на многие вопросы: что такое чёрная дыра, почему она называется «чёрной», и может ли она испаряться? Мы рассмотрим, что скрывается за горизонтом событий: сингулярность или нечто иное.

Путешествие в загадочный мир

Лекция начнётся с основ: мы обсудим, как образуются чёрные дыры и какие ключевые свойства их характеризуют. Затем мы перейдём к увлекательной теме испарения чёрных дыр, открытой выдающимся учёным Стивеном Хокингом, и разберём парадокс потери информации, который является важной проблемой в современной физике.

Регулярные чёрные дыры

Особое внимание будет уделено гипотетическим регулярным чёрным дырам, в которых отсутствует сингулярность. Мы рассмотрим, могут ли такие объекты существовать, каким образом они формируются и как можно понять процессы, происходящие внутри чёрной дыры, наблюдая за её рождением.

Наблюдения и тень

Также мы обсудим, как можно наблюдать чёрные дыры и каковы их отчётливые характеристики, которые могут «отбрасывать тень». Это будет особенно интересно для всех, кто хочет узнать больше о новых методах исследования космоса.

О лекции и лекционере

Лекция предназначена для широкой аудитории и познакомит слушателей с увлекательной историей чёрных дыр — от появления термина до современного состояния теории. Лектор, Виталий Вертоградов, является кандидатом физико-математических наук и ведущим научным сотрудником РГПУ им. А.И. Герцена. Его исследования касаются динамических чёрных дыр и квантового испарения.

Возрастное ограничение: 6+

Расписание

