Виталий Сумароков

Концерт Виталия Сумарокова

Приглашаем вас на вечер живой фортепианной музыки в историческом пространстве Дома Адамули. На этот раз особенное внимание уделяется творчеству композитора и музыканта Виталия Сумарокова.

Сумароков представит авторские произведения на старинном фортепиано, которому более ста лет. Его музыка соединяет атмосферность и мелодическую глубину, создавая тёплую камерную атмосферу, яркое мерцание свечей и ощущение внутреннего покоя.

Творчество композитора

Вы, возможно, знаете Виталия Сумарокова как музыканта, который когда-то вывозил фортепиано на улицы Краснодарa, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельска и Сочи, устраивая концерты для местных жителей. Он работает на стыке различных музыкальных жанров, включая soundtrack, neoclassic, downtempo, house и ambient.

Сумароков также является автором музыки для танцевальных и театральных постановок, рекламных роликов и визуальных проектов. Его сольные концерты и живые перформансы создают уникальное настроение в самых разнообразных пространствах – от камерных залов до городских улиц.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в мир живого звука в компании Виталия Сумарокова.