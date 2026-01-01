Оповещения от Киноафиши
Виталий Сумароков
Виталий Сумароков

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Виталия Сумарокова 

Приглашаем вас на вечер живой фортепианной музыки в историческом пространстве Дома Адамули. На этот раз особенное внимание уделяется творчеству композитора и музыканта Виталия Сумарокова.

Сумароков представит авторские произведения на старинном фортепиано, которому более ста лет. Его музыка соединяет атмосферность и мелодическую глубину, создавая тёплую камерную атмосферу, яркое мерцание свечей и ощущение внутреннего покоя.

Творчество композитора

Вы, возможно, знаете Виталия Сумарокова как музыканта, который когда-то вывозил фортепиано на улицы Краснодарa, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельска и Сочи, устраивая концерты для местных жителей. Он работает на стыке различных музыкальных жанров, включая soundtrack, neoclassic, downtempo, house и ambient.

Сумароков также является автором музыки для танцевальных и театральных постановок, рекламных роликов и визуальных проектов. Его сольные концерты и живые перформансы создают уникальное настроение в самых разнообразных пространствах – от камерных залов до городских улиц.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в мир живого звука в компании Виталия Сумарокова.

Март
Апрель
21 марта суббота
20:00
Дом Адамули Краснодар, Октябрьская, 60
от 1700 ₽
4 апреля суббота
20:00
Дом Адамули Краснодар, Октябрьская, 60
от 1700 ₽
18 апреля суббота
20:00
Дом Адамули Краснодар, Октябрьская, 60
от 1700 ₽
25 апреля суббота
17:00
Донская публичная библиотека Ростов-на-Дону, Пушкинская, 175а
от 1700 ₽

Юлия Савичева
12+
Поп Рок
Юлия Савичева
23 апреля в 19:00 Центральный концертный зал
от 2800 ₽
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
16 октября в 20:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
Ольга Малащенко
18+
Юмор
Ольга Малащенко
1 мая в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1600 ₽
