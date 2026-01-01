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Виталий Погосян и Дудук Бенд
Киноафиша Виталий Погосян и Дудук Бенд

Виталий Погосян и Дудук Бенд

6+
Возраст 6+

О концерте

Виталий Погосян и Дудук Бенд в Imperial Hall

В концертном зале «Imperial Hall» (ДК им. Газа) состоится выступление знаменитого музыканта Виталия Погосяна и его группы Дудук Бенд. В программе – произведения армянской народной музыки и известные хиты ХХ века.

О музыканте

Виталий Погосян – мастер дудука, гастролирующий от Нью-Йорка до Сахалина. Его талант уже успели оценить зрители в известных залах Санкт-Петербурга, таких как Филармония и Капелла, а также в Московском Доме Музыки.

Состав группы

В составе Дудук Бенд – исключительно талантливые музыканты:

  • Илья Щеклеин – джазовый пианист, аранжировщик и композитор;
  • Сергей Шеин – опытный бас-гитарист с двадцатилетним сценическим стажем;
  • Роман Николаев – барабанщик, свободно владеющий различными музыкальными техниками.

Уникальное звучание

Экспериментальный состав группы создает новое и необычное звучание, где дудук, с его неповторимым тембром, обогащает программу и создает магическую атмосферу концерта. Зрители смогут насладиться произведениями, уже ставшими настоящими жемчужинами армянской музыкальной традиции.

Артисты на сцене

В концерте выступят:

  • Виталий Погосян – дудук, аккордеон;
  • Илья Щеклеин – рояль, клавиши;
  • Сергей Шеин – бас-гитара;
  • Роман Николаев – барабаны, кахон.

Не упустите возможность услышать магию армянской музыки в исполнении лучших музыкантов Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт Виталий Погосян и Дудук Бенд

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
9 октября пятница
20:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1600 ₽
21 ноября суббота
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1600 ₽

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