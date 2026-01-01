Виталий Погосян и Дудук Бенд

В концертном зале «Imperial Hall» (ДК им. Газа) состоится выступление знаменитого музыканта Виталия Погосяна и его группы Дудук Бенд. В программе – произведения армянской народной музыки и известные хиты ХХ века.
Виталий Погосян – мастер дудука, гастролирующий от Нью-Йорка до Сахалина. Его талант уже успели оценить зрители в известных залах Санкт-Петербурга, таких как Филармония и Капелла, а также в Московском Доме Музыки.
В составе Дудук Бенд – исключительно талантливые музыканты:
Экспериментальный состав группы создает новое и необычное звучание, где дудук, с его неповторимым тембром, обогащает программу и создает магическую атмосферу концерта. Зрители смогут насладиться произведениями, уже ставшими настоящими жемчужинами армянской музыкальной традиции.
В концерте выступят:
Не упустите возможность услышать магию армянской музыки в исполнении лучших музыкантов Санкт-Петербурга!