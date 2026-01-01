Виталий Погосян и Дудук Бенд в Imperial Hall

В концертном зале «Imperial Hall» (ДК им. Газа) состоится выступление знаменитого музыканта Виталия Погосяна и его группы Дудук Бенд. В программе – произведения армянской народной музыки и известные хиты ХХ века.

О музыканте

Виталий Погосян – мастер дудука, гастролирующий от Нью-Йорка до Сахалина. Его талант уже успели оценить зрители в известных залах Санкт-Петербурга, таких как Филармония и Капелла, а также в Московском Доме Музыки.

Состав группы

В составе Дудук Бенд – исключительно талантливые музыканты:

Илья Щеклеин – джазовый пианист, аранжировщик и композитор;

– джазовый пианист, аранжировщик и композитор; Сергей Шеин – опытный бас-гитарист с двадцатилетним сценическим стажем;

– опытный бас-гитарист с двадцатилетним сценическим стажем; Роман Николаев – барабанщик, свободно владеющий различными музыкальными техниками.

Уникальное звучание

Экспериментальный состав группы создает новое и необычное звучание, где дудук, с его неповторимым тембром, обогащает программу и создает магическую атмосферу концерта. Зрители смогут насладиться произведениями, уже ставшими настоящими жемчужинами армянской музыкальной традиции.

Артисты на сцене

В концерте выступят:

Виталий Погосян – дудук, аккордеон;

– дудук, аккордеон; Илья Щеклеин – рояль, клавиши;

– рояль, клавиши; Сергей Шеин – бас-гитара;

– бас-гитара; Роман Николаев – барабаны, кахон.

Не упустите возможность услышать магию армянской музыки в исполнении лучших музыкантов Санкт-Петербурга!