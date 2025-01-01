Виталий Погосян Duduk-Band

Экспериментальное звучание армянской народной музыки

Не пропустите уникальный концерт ансамбля Виталия Погосяна «Дудук & Co», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим музыкальным путешествием, объединяющим традиционные армянские мелодии с современными джазовыми аранжировками.

Что вас ждет?

Ансамбль Виталия Погосяна известен своим оригинальным подходом к интерпретации армянской музыки. В программе концерта вы сможете услышать как традиционные композиции, так и новые произведения, созданные в духе эксперимента. Музыканты используют разнообразные инструменты, включая дудук, который считается символом армянской культуры.

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