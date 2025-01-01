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Виталий Погосян Duduk-Band
Киноафиша Виталий Погосян Duduk-Band

Виталий Погосян Duduk-Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Экспериментальное звучание армянской народной музыки

Не пропустите уникальный концерт ансамбля Виталия Погосяна «Дудук & Co», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим музыкальным путешествием, объединяющим традиционные армянские мелодии с современными джазовыми аранжировками.

Что вас ждет?

Ансамбль Виталия Погосяна известен своим оригинальным подходом к интерпретации армянской музыки. В программе концерта вы сможете услышать как традиционные композиции, так и новые произведения, созданные в духе эксперимента. Музыканты используют разнообразные инструменты, включая дудук, который считается символом армянской культуры.

Интересные факты

  • Дудук — это духовой инструмент, который изготавливается из абрикосового дерева и обладает уникальным теплым звучанием.
  • Виталий Погосян — талантливый музыкант и композитор, который активно экспериментирует с различными музыкальными жанрами.
  • Концерт пройдет в уютной атмосфере джаз-клуба, что создаст идеальные условия для восприятия музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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