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Виталий Погосян & Duduk Band
Киноафиша Виталий Погосян & Duduk Band

Виталий Погосян & Duduk Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: Концерт Виталия Погосяна

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат произведения, ставшие настоящими жемчужинами армянской народной музыки, а также знаменитые хиты ХХ века. Виталий Погосян, известный музыкант и мастер дудука, гастролирует по всему миру — от Нью-Йорка до Сахалина.

Его блистательное исполнение можно услышать в таких известных залах, как Филармония и Капелла Санкт-Петербурга, Московский Дом Музыки и многих других. В концерте Виталий выступает в сопровождении талантливых музыкантов Санкт-Петербурга.

Уникальный состав музыкантов

В своей группе Виталий собрал лучших исполнителей:

  • Илья Щеклеин — джазовый пианист, аранжировщик и композитор, играет на рояле и клавишах;
  • Сергей Шеин — бас-гитарист с двадцатилетним сценическим опытом;
  • Роман Николаев — барабанщик, владеющий техниками в различных музыкальных стилях, также играет на кахоне.

В таком экспериментальном составе родилось новое и необычное звучание. Дудук и его неповторимый тембр обогатили программу, создав по-настоящему магическую атмосферу концерта.

Не упустите возможность

Не упустите шанс насладиться уникальной музыкой и атмосферой, которую создают настоящие мастера своего дела. Концерт Виталия Погосяна — это не просто музыкальное событие, это возможность прикоснуться к культуре и традициям, которые объединяют людей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Виталий Погосян & Duduk Band Виталий Погосян & Duduk Band Виталий Погосян & Duduk Band Виталий Погосян & Duduk Band Виталий Погосян & Duduk Band Виталий Погосян & Duduk Band Виталий Погосян & Duduk Band Виталий Погосян & Duduk Band

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