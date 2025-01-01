Виталий Погосян & Duduk Band

Музыка, которая объединяет: Концерт Виталия Погосяна

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат произведения, ставшие настоящими жемчужинами армянской народной музыки, а также знаменитые хиты ХХ века. Виталий Погосян, известный музыкант и мастер дудука, гастролирует по всему миру — от Нью-Йорка до Сахалина.

Его блистательное исполнение можно услышать в таких известных залах, как Филармония и Капелла Санкт-Петербурга, Московский Дом Музыки и многих других. В концерте Виталий выступает в сопровождении талантливых музыкантов Санкт-Петербурга.

Уникальный состав музыкантов

В своей группе Виталий собрал лучших исполнителей:

Илья Щеклеин — джазовый пианист, аранжировщик и композитор, играет на рояле и клавишах;

Сергей Шеин — бас-гитарист с двадцатилетним сценическим опытом;

Роман Николаев — барабанщик, владеющий техниками в различных музыкальных стилях, также играет на кахоне.

В таком экспериментальном составе родилось новое и необычное звучание. Дудук и его неповторимый тембр обогатили программу, создав по-настоящему магическую атмосферу концерта.

Не упустите возможность

Не упустите шанс насладиться уникальной музыкой и атмосферой, которую создают настоящие мастера своего дела. Концерт Виталия Погосяна — это не просто музыкальное событие, это возможность прикоснуться к культуре и традициям, которые объединяют людей.