Виталий Гасаев. Новое и лучшее

Не упустите возможность стать свидетелями уникального концерта Виталия Гущина, который пройдет в уютном пространстве «Бродячая собака». Этот талантливый артист, известный как «Золотой голос» легендарной команды «Дети лейтенанта Шмидта», порадует своих поклонников живым исполнением самых популярных композиций.
Виталий начал свою сольную карьеру в 1994 году, после победы на межрегиональном телевизионном конкурсе «Шоу-Транзит». С тех пор он выпустил 10 сольных альбомов, многие из которых стали настоящими хитами. Его музыка звучала в таких известных сериалах, как «ДМБ» и «Королева красоты, или Трудное детство».
На концерте Виталий исполнит не только свои старые хиты, но и новые композиции, которые уже успели завоевать сердца зрителей. Атмосфера вечера обещает быть теплой и дружелюбной, что создаст идеальные условия для общения артиста с его аудиторией.
В 2007 году Виталий принял участие в телевизионном конкурсе «Секрет успеха» на канале РОССИЯ, где занял второе место, подтвердив свой статус одного из самых ярких исполнителей современности.
Не пропустите этот уникальный концерт! Убедитесь, что у вас есть билет, чтобы стать частью незабываемого музыкального вечера в «Бродячей собаке».