Виталий Будяк. Космическая гитара

Виртуозный гитарист Виталий Будяк: магия звука и космических мелодий

Виталий Будяк — талантливый музыкант, композитор и преподаватель, известный своими уникальными музыкальными изысканиями. Его часто сравнивают с такими мастерами, как Петр Дранга, Алексей Архиповский и Эстас Тонне, что подчеркивает высокое мастерство исполнителя.

Характерная особенность творчества Виталия — многомерный звук и виртуозная техника исполнения. Он деликатно использует электронику, создавая разнообразные тембральные красочные звуковые структуры. При этом у музыканта есть свой особенный стиль, который заполняет музыкальное пространство. Его называют «виртуозом из Якутии», и это звание совершенно заслуженно.

Путь к успеху

Виталий родился в 1979 году в городе Нерюнгри, что на юге Якутии. С 2010 года началась его карьера на музыкальной арене: он завоевал Гран-при Международного конкурса «Бриллианты России» и стал лауреатом Всероссийского конкурса «Многоликая гитара». В 2011 году Виталий открыл собственную школу гитары и начал вести канал на YouTube, что позволило ему делиться опытом с широкой аудиторией.

Музыкальные достижения

На протяжении своей карьеры Виталий Будяк записал множество альбомов. Среди них «Весна-Любовь», «Мечта» (в сотрудничестве с музыкантами группы «ДиДюЛя»), «Огненный цветок», двойной альбом «Живой» и сборник концертных записей. В 2020 году Виталий стал финалистом шоу на Первом канале «Я почти знаменит». Затем последовали альбомы «Space Symphony» и «Тайны маленького океана».

В 2022 году он выпустил совместный мини-альбом с Алексеем Якубовым «Цветок Жизни», а также альбом в Hi-Res качестве «Once». В 2023 году мир увидел его новый альбом «Легенда» и «Капель», а также физический CD «Избранное» с любимыми композициями и ремастером таких хитов, как «Космический транс» и «Птица».

Приглашаем на выступления

Если вы хотите насладиться виртуозным исполнением Виталия Будяка и погрузиться в его уникальный музыкальный мир, не упустите возможность посетить его концерты. Музыкант готов открыть перед вами завесу таинственного космоса мелодий и звуков, обещая незабываемый опыт и яркие эмоции.