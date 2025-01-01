28 июля в 20:00 клуб «Джаггер» приглашает вас на уникальное гастрономическое событие — ужин «Виски и Дичь: Симфония Природы». Это вечер, который подарит вам не только изысканные блюда, но и атмосферу настоящего праздника вкуса и музыки.
В течение двух часов вы сможете насладиться:
Клуб «Джаггер» предлагает атмосферу, наполненную комфортом и стилем. Вы сможете погрузиться в мир истории кулинарии, наслаждаясь экскурсиями от сомелье и живой музыкой.
Цена участия составляет 5000 рублей на персону. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!
Приходите, чтобы насладиться изысканной кухней, эксклюзивными напитками и душевной атмосферой. Места ограничены, поэтому рекомендуем забронировать стол заранее.