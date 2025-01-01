Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виски и Дичь: Симфония Природы
Киноафиша Виски и Дичь: Симфония Природы

Виски и Дичь: Симфония Природы

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Гастроужин с концертом «Виски и Дичь: Симфония Природы»

28 июля в 20:00 клуб «Джаггер» приглашает вас на уникальное гастрономическое событие — ужин «Виски и Дичь: Симфония Природы». Это вечер, который подарит вам не только изысканные блюда, но и атмосферу настоящего праздника вкуса и музыки.

Программа вечера

В течение двух часов вы сможете насладиться:

  • Новым авторским меню, включающим сет из трех блюд:
    • Набор тапасов из трех видов тушеного мяса: кабан, медведь, оленина
    • Ребра лося BBQ
    • Печеный окорок косули с молодым картофелем
  • Дегустацией премиальных сортов виски из Шотландии, Ирландии и Японии.
  • Живой музыкой, которая завершит ваш гастроужин на волне вдохновения.

Уникальная атмосфера

Клуб «Джаггер» предлагает атмосферу, наполненную комфортом и стилем. Вы сможете погрузиться в мир истории кулинарии, наслаждаясь экскурсиями от сомелье и живой музыкой.

Стоимость участия

Цена участия составляет 5000 рублей на персону. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Приходите, чтобы насладиться изысканной кухней, эксклюзивными напитками и душевной атмосферой. Места ограничены, поэтому рекомендуем забронировать стол заранее.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
21 августа в 19:00 Суарэ
от 700 ₽
Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
13 сентября в 17:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
31 августа в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше