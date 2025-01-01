Гастроужин с концертом «Виски и Дичь: Симфония Природы»

28 июля в 20:00 клуб «Джаггер» приглашает вас на уникальное гастрономическое событие — ужин «Виски и Дичь: Симфония Природы». Это вечер, который подарит вам не только изысканные блюда, но и атмосферу настоящего праздника вкуса и музыки.

Программа вечера

В течение двух часов вы сможете насладиться:

Новым авторским меню, включающим сет из трех блюд: Набор тапасов из трех видов тушеного мяса: кабан, медведь, оленина Ребра лося BBQ Печеный окорок косули с молодым картофелем

Дегустацией премиальных сортов виски из Шотландии, Ирландии и Японии.

Живой музыкой, которая завершит ваш гастроужин на волне вдохновения.

Уникальная атмосфера

Клуб «Джаггер» предлагает атмосферу, наполненную комфортом и стилем. Вы сможете погрузиться в мир истории кулинарии, наслаждаясь экскурсиями от сомелье и живой музыкой.

Стоимость участия

Цена участия составляет 5000 рублей на персону. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Приходите, чтобы насладиться изысканной кухней, эксклюзивными напитками и душевной атмосферой. Места ограничены, поэтому рекомендуем забронировать стол заранее.