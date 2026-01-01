Оповещения от Киноафиши
Спектакль Вишня

Постановка
Театр «Муха» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Театр «Муха» представляет: «Мой дедушка был вишней»

Театр «Муха» с гордостью анонсирует спектакль по мотивам произведения Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней», переведённого Анной Красильщик. Эта постановка вошла в лонг-лист престижной премии «Золотая маска» и обещает стать уникальным театральным опытом.

О спектакле

Спектакль выполнен в текстоцентричном формате и включает множество элементов театра предмета. Публика сможет увидеть, как близко возможно приблизиться к оригинальному тексту, создавая пространство для обсуждения не только среди взрослых, но и с детьми. Это отличный повод для родителей провести время с детьми за интересным обсуждением увиденного.

Интимная атмосфера

Помимо богатого содержания, спектакль впечатляет своей камерной атмосферой: всего 16 зрителей смогут насладиться этой художественной интеракцией. Это делает каждую встречу особенной и создает условия для глубокой связи между актёрами и публикой.

Рекомендации

Спектакль рекомендован зрителям старше 10 лет, что делает его идеальным для семейного просмотра. Приходите в театр «Муха» и окунитесь в мир, где соединяются литература и театр!

