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Вишневый заряд
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Вишневый заряд

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Эмоции на максимуме: вечер безудержного веселья в клубе Джаггер

Если вы хотите зарядиться положительной энергией, тогда это событие именно для вас! На сцене вас ждёт уникальное сочетание диких танцев, зажигательной музыки и необычных аранжировок популярных песен. В нашем спектакле выступает команда, которая уже успела завоевать сердца зрителей благодаря своему невероятному таланту и харизме.

Неповторимый стиль и атмосфера

Наши артисты не просто развлекают — они создают атмосферу целительного гипноза. Их рекорды по восстановлению позитивного настроения вдохновляют, а каждый номер — это шаг к спасению от уныния. Они уверенно борются с «питерской хандрой» и делают это исключительно от души.

Не пропустите!

Не верьте на слово — приходите и убедитесь сами! Сбор гостей начнётся в 21:00, и мы обещаем, что вы не пожалеете о потраченном времени. Входной билет стоит всего 500 рублей, а для тех, кто хочет насладиться вечерним шоу в компании друзей, мы рекомендуем забронировать столик.

Помните, что депозит составляет 1000 рублей с человека. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
21:30 от 500 ₽

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