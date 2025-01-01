Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вишневый сон
Билеты от 3000₽
Киноафиша Вишневый сон

Спектакль Вишневый сон

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Вишневый сон на площадке Музея Москвы

На площадке Музея Москвы идет показ нового спектакля театрального проекта «а39» под названием «Вишневый сон». В этой постановке режиссер Олег Глушков представляет собственное прочтение известной пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». Спектакль становится сатирой на устоявшиеся ценности и идеалы общества, которые, как показывают события, остаются актуальными и в наши дни.

Комедия как основа

«Ключевое слово для меня было — комедия. Почему эта пьеса названа комедией? Интонация «Вишневого сада» Станиславского и Немировича была настолько убедительной и увлекательной, что все остальные интерпретации кажутся неуместными. Но вот мы в Москве, 2025 год. Я горжусь нашей командой артистов. Нам каждый день в течение двух месяцев предстоит обсуждать пьесу и нашу жизнь, находя в ней удивительные и парадоксальные вещи. Это мечта!» — делится своим видением режиссер Олег Глушков.

Творческая команда

  • Режиссер: Олег Глушков
  • Пространство: Маша Левина
  • Композитор: Андрей Борисов
  • Костюмы: Дарья Лукаш при креативном участии Андрея Артемова и бренда Walk Of Shame
  • Свет: Иван Виноградов
  • Продюсер: Григорий Добрыгин
  • Исполнительный продюсер: Евгения Негодяева
  • Выпускающий продюсер: Леля Литвак
  • Помощник режиссера: Юлия Верзунова

Актерский состав

В спектакле принимает участие звездный состав актеров: Юлия Пересильд, Саша Бортич, Лев Зулькарнаев, Илья Озолин, Миша Кострецов, Серафима Гощанская, Оля Балацкая, Ирина Соколова, Виктор Стрельченко, Олег Савцов, Давид Сократян, Егор Овчинников, Александр Горелов, Элизабет Дамскер, Лев Казанский, Сергей Кирпиченок, Баястан Колдошалы, Глеб Ромашевский, Линара Самирханова, Доминик Мара, Андрей Андрианов и Маша Тухарь.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики театра с современным взглядом на вечные темы!

Купить билет на спектакль Вишневый сон

Помощь с билетами
Октябрь
Декабрь
20 октября понедельник
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 3900 ₽
21 октября вторник
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 9000 ₽
22 октября среда
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 9000 ₽
23 октября четверг
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 9000 ₽
24 октября пятница
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 4500 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 3000 ₽
23 декабря вторник
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 3000 ₽
24 декабря среда
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Вишневый сад
18+
Комедия
Вишневый сад
16 ноября в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 5000 ₽
Живые картины
18+
Танцевальный
Живые картины
26 апреля в 14:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1500 ₽
ЦветаеваШпаликовХармс
12+
Драма
ЦветаеваШпаликовХармс
12 ноября в 20:00 Практика
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше