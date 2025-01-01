Спектакль Вишневый сон

Вишневый сон на площадке Музея Москвы

На площадке Музея Москвы идет показ нового спектакля театрального проекта «а39» под названием «Вишневый сон». В этой постановке режиссер Олег Глушков представляет собственное прочтение известной пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». Спектакль становится сатирой на устоявшиеся ценности и идеалы общества, которые, как показывают события, остаются актуальными и в наши дни.

Комедия как основа

«Ключевое слово для меня было — комедия. Почему эта пьеса названа комедией? Интонация «Вишневого сада» Станиславского и Немировича была настолько убедительной и увлекательной, что все остальные интерпретации кажутся неуместными. Но вот мы в Москве, 2025 год. Я горжусь нашей командой артистов. Нам каждый день в течение двух месяцев предстоит обсуждать пьесу и нашу жизнь, находя в ней удивительные и парадоксальные вещи. Это мечта!» — делится своим видением режиссер Олег Глушков.

Творческая команда

Режиссер: Олег Глушков

Пространство: Маша Левина

Композитор: Андрей Борисов

Костюмы: Дарья Лукаш при креативном участии Андрея Артемова и бренда Walk Of Shame

Свет: Иван Виноградов

Продюсер: Григорий Добрыгин

Исполнительный продюсер: Евгения Негодяева

Выпускающий продюсер: Леля Литвак

Помощник режиссера: Юлия Верзунова

Актерский состав

В спектакле принимает участие звездный состав актеров: Юлия Пересильд, Саша Бортич, Лев Зулькарнаев, Илья Озолин, Миша Кострецов, Серафима Гощанская, Оля Балацкая, Ирина Соколова, Виктор Стрельченко, Олег Савцов, Давид Сократян, Егор Овчинников, Александр Горелов, Элизабет Дамскер, Лев Казанский, Сергей Кирпиченок, Баястан Колдошалы, Глеб Ромашевский, Линара Самирханова, Доминик Мара, Андрей Андрианов и Маша Тухарь.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики театра с современным взглядом на вечные темы!