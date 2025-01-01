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Вишневый сад
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Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Взгляд в прошлое в 4-х действиях

Последняя большая пьеса Чехова была написана уже тяжело больным писателем в 1903 году, и в январе 1904 года на сцене Московского Художественного театра состоялась премьера. Спустя полгода, в июне 1904 года, Чехов умирает. Во время репетиций Антон Павлович настойчиво спорил с Немировичем и Станиславским, увидевшими в пьесе трагическое начало. Чехов подчеркивал, что его герои смотрят на свою жизнь с улыбкой, несмотря на все печали и слёзы, с нежностью и грустью.

Жизнь как протяжная сказка

С детской надеждой и верой в будущее, герои пьесы строят эфемерные планы и мечты, как большие дети, оставленные наедине с жизнью. В их жизни смешиваются трогательные воспоминания и невидимые, но неотвратимые потери. Пьеса сочетает в себе смех и горечь, заставляя зрителя задуматься о том, как маленькие моменты становятся важными, когда время уходит.

Музыкальное сопровождение

В спектакле использованы музыкальные произведения: А. Шнитке «Полька», В. Мороз «Полька», Г. Китлер вальс «Ожидание», фольклорная клезмерская музыка (A Nakht in Gan Eydn, Abraham Brudno Friling, Neshama Carlebach / Natalie Joung Vehaer Eineinu), романс «Спрятался месяц за тучку» (муз. А. Дюбюк, слова В. Чуевского), романс «Сияла ночь» (муз. Н. Ширяева, слова А. Фета) в исполнении И. Юрьевой (запись 1954 года).

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Мария Андреева
Мария Андреева
Рустэм Юскаев
Никита Тюнин
Никита Тюнин
Денис Аврамов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00

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