Гротесковая постановка Чеховского «Вишневого сада» в Коляда-театре

Спектакль «Вишневый сад», поставленный в «Коляда-театре», представляет собой оригинальную интерпретацию в жанре жесткого гротеска. Здесь отсутствуют привычные грустные размышления, томные разговоры и полутоновая скука, часто сопутствующие этой пьесе.

Современный взгляд на Россию

Постановка предлагает нам взгляд на современную Россию — или на ту, которая была и будет. Это мир, наполненный вечно веселым праздником, безалаберностью и безответственностью. В спектакле происходят драки до крови, слезы и причитания, но вместо того, чтобы что-то изменить в себе или окружающих, герои продолжают существовать в своем хаосе.

Смех сквозь слезы

«Вишневый сад» становится очень веселой комедией, где смех звучит сквозь слезы. В этом ярком представлении возникает вопрос: «Куда же ты мчишься, Русь-тройка?» Приходите и узнайте, как классика может быть переосмыслена в современном ключе!