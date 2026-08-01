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Вишневый сад
Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

Эксперименты над Чеховым в постановке Николая Коляда
Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Гротесковая постановка Чеховского «Вишневого сада» в Коляда-театре

Спектакль «Вишневый сад», поставленный в «Коляда-театре», представляет собой оригинальную интерпретацию в жанре жесткого гротеска. Здесь отсутствуют привычные грустные размышления, томные разговоры и полутоновая скука, часто сопутствующие этой пьесе.

Современный взгляд на Россию

Постановка предлагает нам взгляд на современную Россию — или на ту, которая была и будет. Это мир, наполненный вечно веселым праздником, безалаберностью и безответственностью. В спектакле происходят драки до крови, слезы и причитания, но вместо того, чтобы что-то изменить в себе или окружающих, герои продолжают существовать в своем хаосе.

Смех сквозь слезы

«Вишневый сад» становится очень веселой комедией, где смех звучит сквозь слезы. В этом ярком представлении возникает вопрос: «Куда же ты мчишься, Русь-тройка?» Приходите и узнайте, как классика может быть переосмыслена в современном ключе!

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Василина Маковцева
Ксения Копарулина
Анастасия Панькова
Ирина Плесняева
Сергей Федоров

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В других городах
Август
Сентябрь
21 августа пятница
19:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1000 ₽
13 сентября воскресенье
18:30
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1000 ₽

Фотографии

Вишневый сад Вишневый сад

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