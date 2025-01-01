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Вишневый сад
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Спектакль Вишневый сад

Постановка
Небольшой драматический театр 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вишневый сад» в Небольшом драматическом театре

Продолжение классического исследования

«Вишневый сад» — третий спектакль Чехова в репертуаре Небольшого драматического театра под руководством Льва Эренбурга. Театр продолжает свою уникальную работу по исследованию человеческих отношений через призму классических произведений.

Особенности постановки

Спектакль является ярким примером работы театра-студии, в который вовлечены четыре поколения учеников Эренбурга. В этом постановке задействованы и недавние выпускники 2017 года, недавно присоединившиеся к труппе. Спектакль выполнен в характерном для НДТ смешанном трагикомическом жанре, сочетая элементы как трагедии, так и комедии.

Душевные травмы и внутренние конфликты

В центре сюжета — персонажи с глубокими душевными травмами, от которых каждый пытается убежать или скрыть. Хотя внешне все кажется благополучным, внутренние проблемы героев приводят их к действиям, которые ставят под сомнение терпение Вселенной. Взоры всех персонажей направлены на Раневскую — мать, сестру и барыню, от встречи с которой каждый надеется на волшебное избавление от своих трудностей. Однако не менее актуален вопрос, кто избавит её от её собственных проблем.

Интересные факты

Постановка в НДТ привлекает внимание своей многослойной трактовкой классического текста и глубоким изучением персонажей, что делает её актуальной и интригующей для зрителей.

Приглашаем к просмотру

Не упустите возможность увидеть эту уникальную трактовку «Вишневого сада» и погрузиться в мир, где комедия и трагедия переплетаются, а каждый герой ищет свой путь к освобождению.

Режиссер
Лев Эренбург
В ролях
Ольга Альбанова
Дмитрий Честнов
Екатерина Кукуй
Анна Шельпякова
Илья Тиунов
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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽

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