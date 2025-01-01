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Вишневый сад
Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вишневый сад» в Театре имени Ленсовета

Магия Чеховского текста

«Вишневый сад» — пьеса, наполненная загадкой. Чем больше мы пытаемся осознать и понять суть этого сада, тем более эфемерным он становится. Этот сад, как и сама пьеса, нельзя увидеть или потрогать, он существует лишь в воображении и чувствах персонажей.

Сад как метафора

В этом саду живёт вселенская тоска, пронизывающая русскую душу. Но что это за сад, о котором так много говорится? Откуда у человека эта глубинная тоска? Может быть, он существует только в моменты, когда мы переполнены любовью и не рациональны, когда открыты всему живому и воспринимаем мир в раннем возрасте, до того как он закрывается от внешних забот?

Театр и восприятие

Этот сад можно сравнить с театром, который существует лишь благодаря зрителю. Это пространство красоты и жизни, возможно, и есть сама жизнь. Успеваем ли мы понять и ощутить эту красоту? Каков смысл жизни без неё? Почему жизнь одновременно трагична и смешна?

Поиски смысла

Чехов называл свою пьесу комедией, и в этом контексте мы ищем трагический и нелепый юмор. Наша цель — задавать вопросы, искать ответы в смешном и трагичном. Приглашаем вас вместе с нами погрузиться в этот поисковый процесс.

Не упустите возможность

Спектакль «Вишневый сад» обещает быть глубоким и многослойным. Присоединяйтесь к нам, чтобы найти свою собственную интерпретацию этого вечного произведения Чехова.

Режиссер
Уланбек Баялиев
В ролях
Олег Андреев
Антон Багров
Илья Дель
Анастасия Дюкова
Галина Журавлева
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

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