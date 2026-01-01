Спектакль по пьесе Чехова в Сочи

В зимнем театре Сочи стартует спектакль по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Эта история рассказывает о помещице Раневской, которая возвращается из Парижа в родовое имение, готовящееся к продаже из-за долгов. Купец Лопахин предлагает единственный, на первый взгляд, разумный выход — вырубить вишнёвый сад и начать новое дело. Однако герои не могут так просто отпустить своё прошлое, что делает переход в новую эпоху ещё более болезненным.

О спектакле

Режиссёр Борис Морозов и актёрский состав, включая Ирину Баранникову в роли Любови Андреевны Раневской и Олега Хомутова — Ермолая Алексеевича Лопахина, создают атмосферу трепетной и смешной притчи о смене эпох. Этот спектакль понравится тем, кто ценит глубокие психологические наблюдения и размышления о прошлом и будущем.

«Вишнёвый сад» — это не только личная драма каждого героя, но и отражение истории всей страны. Каждая персонажная история наполнена искренностью и надеждой на любовь, что делает спектакль поистине завораживающим.

Команда

Режиссёр-постановщик: Борис Морозов

Художник по костюмам: Василиса Кутузова

Автор музыки: Григорий Гоберник

Музыкальное оформление: Григорий Гоберник

Художник по свету: Евгений Виноградов

Хореография: Елена Днепровская

Сценография: Василиса Кутузова

Актёрский состав

Раневская, Любовь Андреевна — заслуженная артистка РФ Ирина Баранникова

Варя, её приёмная дочь — Ольга Писаренко

Аня, её дочь — Анна Гриценкова

Гаев, Леонид Андреевич — заслуженный артист РФ Игорь Барташ

Лопахин, Ермолай Алексеевич — Олег Хомутов

Трофимов, Пётр Сергеевич — Михаил Подзолко

Симеонов-Пищик, Борис Борисович — Владимир Лепа

Шарлотта Ивановна — Елена Днепровская

Епиходов, Семён Пантелеевич — Александр Сухарев

Дуняша — Анна Хазизова

Фирс, лакей, старик — заслуженный артист РФ Михаил Новаков

Яша, молодой лакей — Филипп Харций / Евгений Задорожный

Прохожий — Владимир Петренко

Начальник станции — Георгий Серебрянский

Почтовый чиновник — Илья Калинин

Гостья — Людмила Ковалец

Гостья 1 — Анастасия Поделякина

Гость 1 / Слуга 2 — Александр Кошелевский

Гость 2 / Слуга 3 — Даниил Мороз

Слуга — Дарья Сафонова

Слуга 1 — Марина Мальцева

Спектакль идёт с антрактом.