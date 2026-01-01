В зимнем театре Сочи стартует спектакль по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Эта история рассказывает о помещице Раневской, которая возвращается из Парижа в родовое имение, готовящееся к продаже из-за долгов. Купец Лопахин предлагает единственный, на первый взгляд, разумный выход — вырубить вишнёвый сад и начать новое дело. Однако герои не могут так просто отпустить своё прошлое, что делает переход в новую эпоху ещё более болезненным.
Режиссёр Борис Морозов и актёрский состав, включая Ирину Баранникову в роли Любови Андреевны Раневской и Олега Хомутова — Ермолая Алексеевича Лопахина, создают атмосферу трепетной и смешной притчи о смене эпох. Этот спектакль понравится тем, кто ценит глубокие психологические наблюдения и размышления о прошлом и будущем.
«Вишнёвый сад» — это не только личная драма каждого героя, но и отражение истории всей страны. Каждая персонажная история наполнена искренностью и надеждой на любовь, что делает спектакль поистине завораживающим.
Режиссёр-постановщик: Борис Морозов
Художник по костюмам: Василиса Кутузова
Автор музыки: Григорий Гоберник
Музыкальное оформление: Григорий Гоберник
Художник по свету: Евгений Виноградов
Хореография: Елена Днепровская
Сценография: Василиса Кутузова
Спектакль идёт с антрактом.