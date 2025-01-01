Меню
Вишневый сад
Билеты от 1200₽
Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 16+
Режиссер Екатерина Кузина
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О спектакле

В ожидании вишневого сада. Спектакль в Театральном центре на Плющихе

«Сумерки... Тонкие, полупрозрачные полотна реальности или сна. А где-то там, за ними, в глубине – он. Вишневый сад!»

Закройте глаза и представьте себя на месте персонажей великого новатора Чехова: Раневской, Лопахина и Трофимова. Каких мыслей вы достигнете в этом мире? О чем задумайтесь? Устремитесь ли вы к мечте или предпочтете остаться в привычной обстановке? Каждый из нас имеет свой ответ, свою правду. Ведь у каждого свой вишневый сад: цветущий, прекрасный, ускользающий, туманный – как мечта или воспоминание.

Глубина спектакля

Это произведение поднимает важные вопросы о стремлении к будущему и ностальгии по прошлому. Действие разворачивается в атмосфере глубоких эмоций и философских размышлений, способных тронуть даже самых бесстрастных зрителей.

Ваши ощущения

Во время спектакля позвольте себе задержаться в настоящем. Остановитесь, оглянитесь и задумайтесь над увиденным. Пусть ваш собственный вишневый сад расцветет в ваших мыслях!

Февраль
28 февраля суббота
17:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽

Фотографии

