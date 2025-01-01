Меню
Вишневый сад
Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Чехов в Театральной Долине: спектакль «Вишневый сад»

В Театральной Долине оживает классика: зрителей ждет спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад». Это произведение о смещении эпох, которое затрагивает самые глубокие струны человеческой души.

Сюжет и персонажи

Основные герои, Rаневская и Гаев, — сентиментальные и непрактичные дворяне, которых настигла неизбежная реальность. Их место в новом, деловом мире занимает Лопахин, символ перемен и прагматизма. Спектакль фокусируется на ключевых сценах, в которых тема выбора и ответственности становится центральной.

Обсуждение после спектакля

После представления пройдет обсуждение с молодежной аудиторией о важности решений и ответственности за свои действия. Это станет отличной возможностью для школьников поразмышлять над философскими вопросами, которые поднимает Чехов.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен не только любителям классической литературы, но и тем, кто хочет понять более глубокие аспекты человеческой природы и социальных изменений.

Приглашаем всех на встречу с настоящим искусством и откровениями, которые могут изменить взгляд на привычные вещи!

Купить билет на спектакль Вишневый сад

Январь
25 января воскресенье
13:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽

