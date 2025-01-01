Меню
Вишневый сад
Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

16+
Режиссер Александра Голикова
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Вишнёвый сад»: новое прочтение классики

Творческое объединение «Парк Культур» представит сайт-специфик спектакль по мотивам знаменитой пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Формат сайт-специфик подразумевает, что место проведения спектакля становится неотъемлемой частью художественного произведения.

Сад как символ

Для героев спектакля вишнёвый сад — это не просто несколько деревьев с плохим урожаем. Это символ их дома, уютного, но порой невыносимого пространства, из которого хочется сбежать. Зритель же в саду видит образ целой эпохи и смены уклада жизни. Останется ли сад или его вырубят? Обретут ли дом наши герои или снова сбегут?

Исторический контекст

Ключевым элементом повествования является место проведения спектакля — Культурный центр ЗИЛ, построенный на месте взорванного большевиками дворянского кладбища при Симоновом монастыре. Здесь герои не просто персонажи великого произведения, они — призраки ушедшей эпохи, рассказывающие свои сны о реальности.

Три иконографии в одном спектакле

В спектакле переплетаются три иконографии. Иконография ЗИЛа — конструктивизм и советская эстетика. Иконография Чехова переносит нас в 1903 год, в поместье с историческими силуэтами костюмов и оригинальным текстом. Иконография Симонова монастыря включает в себя кресты, хор, лампады и свечи, обрамленные мрачными рассказами.

Контраст и вопросы

Спектакль соединяет противоположные элементы: атеистов и верующих, коммунистов и дворян, конструктивизм и деревню, храмы и дворцы культуры. Параллельно с этим возникает важный вопрос: что же будет с нами в будущем?

Команда постановки

Режиссёр спектакля — Александра Голикова. Художники: Виктория Маслова и Фёдор Голиков. Автор инсценировки — Арина Измайлова.

Октябрь
13 октября понедельник
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 2000 ₽
14 октября вторник
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 2000 ₽

Фотографии

Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад

