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Вишневый сад
Билеты от 800₽
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Спектакль Вишневый сад

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Пушкинская карта 16Зал — «Манеж» Продолжительность — 3 часа, 1 антракт Премьера — 29 января 2015 Сад замер. Слышен только шум времени, неумолимо приближающий смену эпохи, уход идеалов и прежних ценностей. В холодном свете, льющемся в окна старого дома, герои Чехова рассказывают о себе. Игорь Яцко обращается к последней пьесе драматурга «Вишневый сад», осмысляя тему человеческого существования как мистерию. Художник Николай Симонов создает поэтическую атмосферу спектакля, в которой смешались приметы ушедшего века – от живописи Сальвадора Дали до эстетики фильмов Тарковского. Игорь Яцко: Для меня «Вишневый сад» – это русская мистерия, – рассказывает о своем спектакле режиссер Игорь Яцко, – герои этой пьесы и есть тот Вишневый сад, который погибает, и вместе с которым уходит идеал. Однако, не смотря на мощный символизм пьесы, ее невозможно поставить без психологического подхода, без рассказа о Человеке. Поэтому многие сцены я решаю через монологи, которые герои произносят как исповедь. Я хочу, чтобы каждый персонаж прозвучал как можно более отчетливо. Тем не менее, кульминационную сцену с Фирсом, старым слугой, забытым в заколоченном доме, я понимаю как абсолютно символическую. Это и есть то самое «погребение заживо», через которое прошли все герои «Вишневого сада», весь тот класс людей, уничтожение которых предсказал Чехов. В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: Раневская Любовь Андреевна, помещица — Заслуженная артистка РФ Людмила Дребнева Аня, её дочь — Регина Чадова Варя, её приемная дочь — Ольга Бондарева/Мария Викторова Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской — Заслуженный артист РФ Игорь Яцко Лопахин Ермолай Алексеевич, купец — Олег Малахов Трофимов Петр Сергеевич, студент — Федор Леонов Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик — Сергей Ганин Шарлотта Ивановна, гувернантка — Заслуженная артистка РФ Мария Зайкова Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик — Евгений Поляков/Иван Товмасян Дуняша, горничная — Анастасия Привалова/Евгения Тодорова Фирс, лакей, старик — Олег Охотниченко Яша, молодой лакей — Роман Долгушин Почтовый чиновник — Вадим Андреев Баритон — Константин Бржинский Скрипка — Игорь Корних Контрабас – Артур Панагов/Дмитрий Шишлянников Виолончель – Ольга Мохначева Фортепиано – Мария Оселкова

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Людмила Дребнёва
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Регина Чадова
Ольга Бондарева
Мария Викторова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Вишневый сад Вишневый сад

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