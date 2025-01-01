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Вишневый сад
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

Постановка
Около дома Станиславского 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Вишневый сад» в интерпретации театра «Около»

Спектакль театра «Около» предлагает зрителям уникальную интерпретацию классической чеховской комедии «Вишневый сад». Здесь история о купце Ермолае Лопахине и помещице Любови Раневской обретает новые грани.

Сюжет и персонажи

Вместо традиционного повествования, режиссер Юрий Погребничко населил сцену персонажами, знакомыми по шекспировской трагедии — Гамлетом, Розенкранцем, Гильденстерном и Полонием. Эта неожиданная смесь создает уникальный контекст, в котором классика обретает свежий взгляд.

Театральные метафоры

На сцене бродячего театра разворачивается история, где актеры разыгрывают сцену гибели Приама и рассказывают о страданиях его жены Гекубы. Этот неожиданный поворот добавляет глубины и многослойности к чеховскому тексту, подчеркивая вечные темы любви и утраты.

Атмосфера спектакля

Как и в оригинальной пьесе, птицы поют в саду, а вороны каркают. Епиходов, известный своим музыкальным талантом, поет под гитару, хотя струны не рвёт, создавая тем самым атмосферу легкости и меланхолии.

Интересные факты

Спектакль «Вишневый сад» в интерпретации театра «Около» не только сохраняет дух оригинала, но и предлагает зрителям возможность взглянуть на знакомые истории с новой стороны. Это захватывающее путешествие в мир театра, где классика встречается с современными интерпретациями.

Не упустите шанс увидеть этот спектакль, который обещает оставить незабываемые впечатления и заставить задуматься о вечных вопросах жизни.

Режиссер
Юрий Погребничко
В ролях
Мария Погребничко
Екатерина Кудринская
Елена Павлова
Татьяна Лосева
Марьяна Кирсанова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 1000 ₽

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