Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вишневые мартинсы
Киноафиша Вишневые мартинсы

Спектакль Вишневые мартинсы

Постановка
Глобус 18+
Возраст 18+

О спектакле

Неожиданные встречи в спектакле театра «Глобус»

В Театре «Глобус» состоится спектакль с участием талантливых артистов Руслана Вяткина и Никиты Сарычева. Это история о встрече скинхеда, совершившего непоправимое, и адвоката-либерала. Их ковровая схватка станет поворотным моментом в жизни обоих героев, ведь противостояние добра и зла предстанет в непривычном свете.

Спектакль явно не прост. Он погружает зрителя в идеологические конфликты, где определения добра и зла начинают размываться. Ожидайте неожиданные повороты сюжета и глубокие социальные темы, которые будут интересны всем, кто стремится понять сложные аспекты человеческой природы.

Творческий коллектив

Авторский проект Руслана Вяткина и Никиты Сарычева обещает множество сюрпризов. Их актерское мастерство и уникальный подход к материалу сделают вечер незабываемым.

Участие в фестивалях

Спектакль уже успел завоевать зрительское признание и стал участником нескольких театральных фестивалей:

  • 2023 г. — г. Екатеринбург. V Открытый театральный фестиваль дуэтов и моноспектаклей «СВОЙ».
  • 2022 г. — г. Новосибирск. Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр — PRO».
  • 2022 г. — г. Новосибирск. V Всероссийский фестиваль-конкурс камерных спектаклей и моноспектаклей «Один. Два. Три».

Купить билет на спектакль Вишневые мартинсы

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
19 марта четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1500 ₽
19 апреля воскресенье
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1500 ₽

Фотографии

Вишневые мартинсы Вишневые мартинсы Вишневые мартинсы Вишневые мартинсы Вишневые мартинсы Вишневые мартинсы Вишневые мартинсы Вишневые мартинсы

В ближайшие дни

Отпетые мошенники
16+
Музыка
Отпетые мошенники
24 июня в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
Билеты
Поминальная молитва
12+
Драма
Поминальная молитва
31 марта в 18:30 Красный факел
от 600 ₽
Путаница
0+
Детский Интерактивный
Путаница
18 апреля в 11:30 Пилигримы
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше