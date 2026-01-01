Вирус. Сольный концерт

На сцене Kultura Concert Hall состоится концерт легендарной группы «Вирус». В программе — мегахиты, такие как «Ручки», «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи» и многие другие песни, которые вызывают ностальгию у зрителей.
Этот концерт особенно понравится тем, кто ценит музыку 90-х и ностальгические моменты. Гости смогут занять лучшие места у сцены и сделать заказы заранее. Не упустите возможность снова услышать ваши любимые хиты из детства!
На территории комплекса Kultura Concert Hall можно находиться только при наличии карты гостя.
Мы знаем, как вы соскучились по песням с ваших аудиокассет, и поэтому устроили супер-хитовый концерт группы «Вирус»! Не пропустите это музыкальное событие!