Вирус. Сольный концерт

Сольный концерт группы «Вирус» в Kultura Concert Hall

На сцене Kultura Concert Hall состоится концерт легендарной группы «Вирус». В программе — мегахиты, такие как «Ручки», «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи» и многие другие песни, которые вызывают ностальгию у зрителей.

Что ждать на концерте?

Этот концерт особенно понравится тем, кто ценит музыку 90-х и ностальгические моменты. Гости смогут занять лучшие места у сцены и сделать заказы заранее. Не упустите возможность снова услышать ваши любимые хиты из детства!

Список популярных песен

Ручки

Попрошу тебя

Ты меня не ищи

У меня есть счастье

Братишка

Скоро всё пройдёт

Девчонка

На территории комплекса Kultura Concert Hall можно находиться только при наличии карты гостя.

Мы знаем, как вы соскучились по песням с ваших аудиокассет, и поэтому устроили супер-хитовый концерт группы «Вирус»! Не пропустите это музыкальное событие!