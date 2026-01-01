Оповещения от Киноафиши
Вирус. Сольный концерт
16+
О концерте

Сольный концерт группы «Вирус» в Kultura Concert Hall

На сцене Kultura Concert Hall состоится концерт легендарной группы «Вирус». В программе — мегахиты, такие как «Ручки», «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи» и многие другие песни, которые вызывают ностальгию у зрителей.

Что ждать на концерте?

Этот концерт особенно понравится тем, кто ценит музыку 90-х и ностальгические моменты. Гости смогут занять лучшие места у сцены и сделать заказы заранее. Не упустите возможность снова услышать ваши любимые хиты из детства!

Список популярных песен

  • Ручки
  • Попрошу тебя
  • Ты меня не ищи
  • У меня есть счастье
  • Братишка
  • Скоро всё пройдёт
  • Девчонка

На территории комплекса Kultura Concert Hall можно находиться только при наличии карты гостя.

Мы знаем, как вы соскучились по песням с ваших аудиокассет, и поэтому устроили супер-хитовый концерт группы «Вирус»! Не пропустите это музыкальное событие!

Исполнители
«Вирус» Г

В других городах
Март
28 марта суббота
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1950 ₽

В ближайшие дни

Мельница
12+
Рок Фолк
Мельница
6 мая в 18:00 Волгоградская филармония
Билеты
Metalliada: Симфонические шедевры-2. Metallica, Ozzy, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish, Children of Bodom
12+
Рок
Metalliada: Симфонические шедевры-2. Metallica, Ozzy, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish, Children of Bodom
27 мая в 19:30 Дом офицеров
от 2500 ₽
Калинов мост
16+
Рок Фолк
Калинов мост
24 марта в 19:00 Kultura
от 1500 ₽
