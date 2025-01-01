Вирус. Поп-легенды

Концерт группы «Вирус» в Москве

Группа «Вирус» — это не просто клубная музыка, это целая эпоха, знакомая даже тем, кто никогда не был в клубе. Их хиты стали саундтреком начала «нулевых», породив множество известных коллективов-подражателей. Эти музыканты запустили волну russian dance pop, став настоящими хитмейкерами и вдохновителями современных звезд, таких как GSPD и ATL.

Знакомство с историей

В своем первоначальном составе, под руководством Ольги Лаки — обладательницы яркого и запоминающегося тембра, группа продолжает делать студийные эксперименты. Они создают убертанцевальную музыку, наполняя её звонкими синтезаторами и мощным ритмом. На концертах «Вируса» особое внимание уделяется не только новым композициям, но и «вечным» хитам, которые возвращают слушателей в солнечное лето 2003 года.

Что ожидать на концерте?

Приходите на концерт, чтобы зарядиться позитивными эмоциями и насладиться живым звучанием! В программе будут представлены все самые известные хиты группы, такие как «Ты меня не ищи», «Попрошу тебя» и «Ручки». Это будет настоящая музыкальная феерия, которую не стоит пропускать!