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Вирус. Поп-легенды
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Киноафиша Вирус. Поп-легенды

Вирус. Поп-легенды

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Вирус» в Москве

Группа «Вирус» — это не просто клубная музыка, это целая эпоха, знакомая даже тем, кто никогда не был в клубе. Их хиты стали саундтреком начала «нулевых», породив множество известных коллективов-подражателей. Эти музыканты запустили волну russian dance pop, став настоящими хитмейкерами и вдохновителями современных звезд, таких как GSPD и ATL.

Знакомство с историей

В своем первоначальном составе, под руководством Ольги Лаки — обладательницы яркого и запоминающегося тембра, группа продолжает делать студийные эксперименты. Они создают убертанцевальную музыку, наполняя её звонкими синтезаторами и мощным ритмом. На концертах «Вируса» особое внимание уделяется не только новым композициям, но и «вечным» хитам, которые возвращают слушателей в солнечное лето 2003 года.

Что ожидать на концерте?

Приходите на концерт, чтобы зарядиться позитивными эмоциями и насладиться живым звучанием! В программе будут представлены все самые известные хиты группы, такие как «Ты меня не ищи», «Попрошу тебя» и «Ручки». Это будет настоящая музыкальная феерия, которую не стоит пропускать!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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