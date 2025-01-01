Виртуозы Москвы. Времена года: П. Чайковский, А. Вивальди

Шедевры классической музыки в исполнении лучших музыкантов

10 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных и выдающихся музыкальных коллективов России — Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является Владимир Спиваков. На этот раз программа вечера включит знаменитые произведения «Времена года» двух композиторов: Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского. Эти произведения давно вошли в золотой фонд классической музыки и будут исполнены в исключительном исполнении оркестра.

Выдающиеся музыканты

Солистом концерта станет заслуженный артист России, скрипач Алексей Лундин, который является концертмейстером и солистом Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Лундин — победитель множества международных конкурсов и активный участник ведущих музыкальных фестивалей. Его мастерство и сотрудничество с выдающимися музыкантами современности делают его исполнение незабываемым.

География гастролей «Виртуозов Москвы»

«Виртуозы Москвы» — это уникальный оркестр, который стал единственным российским коллективом, имеющим записи на престижных лейблах BMG Classics и RCA Red Seal. Коллектив имеет огромный опыт международных гастролей и выступал в таких странах, как США, Канада, Израиль, Китай, Япония, Турция и многие другие. Оркестр также регулярно гастролирует по всем регионам России и постсоветскому пространству.

Владимир Спиваков — бессменный художественный руководитель

Оркестр был основан и с тех пор неизменно возглавляется выдающимся скрипачом и дирижером Владимиром Спиваковым. Благодаря его многолетнему труду и профессионализму «Виртуозы Москвы» заслужили признание как один из лучших камерных оркестров мира. Как сам маэстро говорит, «для нас творчество стало потребностью, а работа — искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

Программу вечера представляют: